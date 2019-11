Clarificări

În urma articolului apărut în ziarul nostru, în cadrul căruia familia adolescentului de 14 ani din Câmpulung Moldovenesc lovit în urmă cu o săptămână de un tren solicita sprijin financiar pentru cele şapte intervenții chirurgicale de care are nevoie tânărul pentru vindecare, conducerea spitalului "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, unde se află internat minorul, vrea să facă câteva lămuriri. Astfel, referitor la acest caz, doctorul Dorin Stănescu, medic-șef al secției Anestezie – Terapie Intensivă, a dorit să clarifice lucrurile din punct de vedere medical. Astfel, medicul a declarat că pacientul a suferit o singură intervenție medicală, pentru fractura de femur, și pe diagnosticul pe care îl are acum nici nu se estimează că vor mai fi și alte operații. Acesta a spus că postările de pe rețelele de socializare ale băiatului de 14 ani și ale familiei acestuia, că urmează să suporte 7 operații și are nevoie de bani pentru medici și asistente, sunt „nereale și profund jignitoare la adresa personalului din secție”, unde „nu se dă și nu se ia”. „Ce strâng ei e treaba lor, dar banii aceștia nu sunt în nici un caz pentru personalul din spital”, a subliniat medicul. De asemenea, acesta a spus că adolescentul se comportă foarte urât cu angajații spitalului: „ne înjură, scuipă asistentele, vorbește extrem de urât, are un comportament agresiv la adresa noastră”. Dr. Dorin Stănescu a mai declarat că fiind vorba despre un accident, probabil familia băiatului va trebui să achite spitalizarea, dar asta se întâmplă deoarece așa prevede legislația în astfel de cazuri.

Reamintim cititorilor că accidentul a avut loc în urmă cu o săptămână, miercuri după-amiază, la o trecere de nivel de cale ferată din municipiul Câmpulung Moldovenesc. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că în timp ce se deplasa cu bicicleta, ajuns la pasajul de trecere de la calea ferată, băiatul nu a respectat semnificaţia indicatoarelor rutiere ,,Stop" şi ,,Crucea SF. Andrei", continuându-şi deplasarea, moment în care trenul Regio 5722 Câmpulung Moldovenesc – Suceava l-a acroşat şi accidentat. În urma impactului puternic, a fost solicitat echipajul unei ambulanţe, care l-a preluat pe băiat şi l-a transportat la spitalul din oraş, după care acesta a fost transferat la spitalul din Suceava, unde a fost operat și a rămas internat.