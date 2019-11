La Telekom Romania, iarna aceasta, clienții se pot bucura de Smartphone-uri la 0 euro, televiziune cu 50% reducere șase luni și HBO gratuit un an de zile

Iarna aceasta, Telekom continuă să răspundă la întrebarea Ce-și doresc românii? cu servicii și oferte în linie cu așteptările clienților în materie de simplitate, digitalizare, calitate și preț.

Succesul ofertelor destinate clienților rezidențiali, anunțate în a doua parte a anului (Mobil Nelimitat, Smart WiFi), oferă cadrul perfect pentru continuarea lor și în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ținând cont de *cele mai dorite cadouri de Crăciun, Telekom oferă smartphone-uri la 0 euro împreună cu abonamente cu minute naționale și net nelimitat. Cele mai noi și populare smartphone-uri sunt disponibile acum la 0 euro - Samsung A10, Samsung A20e, Samsung A30s, Huawei Y6 2019, Huawei Psmart Z, Huawei P30 lite. Aceste oferte sunt disponibile la portare, împreună cu un abonament începând de la 10 euro.

În plus, la fiecare ofertă de abonament cu telefoanele din promoție, clienții primesc un voucher cu o reducere de 100 euro la zborurile Blue Air valabile până în data de 24 octombrie 2020.

Și pentru că 84% dintre clienții Telekom preferă de sărbătorile de iarnă **“să se cuibărească la căldură, în fața televizorului, la un film bun”, surpriza de final de an, de la Telekom, o reprezintă noua ofertă de televiziune – clienții care se abonează la serviciile Telekom începând cu 11 noiembrie se vor bucura de 50% reducere din valoarea abonamentului, timp de 6 luni, și 12 luni HBO și HBO GO gratuit.Clienții Telekom vor putea urmări gratuit, timp de 12 luni, filmele și serialele preferate din oferta HBO precum Materiile Întunecate, Umbre și Watchmen.

„Întrucât sezonul cadourilor este aproape, ne-am pregătitminuțios și suntem 100% gata să oferim românilor ceea ce își doresc pentru acest Crăciun. De la smartphone-uri la 0 Euro, la prețuri reduse pentru servicii fixe și conținut TV gratuit, avem o ofertă pentru fiecare român, precum și oferte perfecte pentru întreaga familie. În această perioadă a sărbătorilor de iarnă, Telekom îi ajută pe clienți să ofere cele mai dorite cadouri.“,a declarat Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

De asemenea, Telekom susține educația în mediile defavorizate prin intermdiul parteneriatului cu Teach for Romania. Pentru că Romania are nevoie de copii educați, în perioada 15 noiembrie – 31 decembrie 2019, pentru fiecare nou abonament pentru 24 de luni cu smartphone, Telekom direcționează 1 euro către programul Teach for Romania.

