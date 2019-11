Dezvoltare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că noul terminal al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava va fi finalizat la jumătatea lunii mai a anului viitor. Gheorghe Flutur a inspectat, ieri, lucrările la noul terminal al aeroportului, precizând că în momentul de faţă stadiul de execuţie al acestora este de 35%. Flutur a precizat că până în momentul de faţă au fost finalizate lucrările de relocare a reţelelor de utilităţi şi au fost construiţi stâlpii de susţinere ai clădirii. Şeful administraţiei judeţene a declarat că întreaga investiţie are o valoare de 15 milioane de lei, fonduri alocate de Consiliul Judeţean Suceava.

„Săptămâna viitoare se va turna placa între parter şi etaj. Până la sfârşitul lunii decembrie se pune carcasa şi se va putea lucra în interior în această iarnă la tot ce înseamnă instalaţii şi dotări. A fost destul de complicat pentru că am avut multe cabluri subterane, dar constructorii s-au ţinut de treabă şi le mulţumesc pentru asta. Au subantreprenori firme din Suceava şi dau de lucru la oameni din Suceava, din Rădăuţi, şi asta iar e îmbucurător pentru noi”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că termenul de finalizare a investiţiei este jumătatea lunii mai 2020, lucrările fiind în grafic. Preşedintele CJ Suceava a arătat că suprafaţa noului terminal va fi de aproximativ 1.500 de metri pătraţi. „Practic aici se va dubla capacitatea de prelucrare a pasagerilor care pleacă sau sosesc la Suceava. Astăzi nu facem faţă numărului mare de pasageri, motiv pentru care am închiriat acele containere pentru aşteptarea acestora. Ne cerem scuze faţă de ei. Sigur, condiţiile sunt normale, dar dorim să avem un terminal al nostru, care să proceseze pe an în jur de 500.000 până la 700.000 de pasageri”, a precizat preşedintele CJ Suceava. El a mai afirmat că aeroportul a achiziţionat deja dotările pentru viitorul terminal.

Creştere de 22% a numărului de pasageri de pe Aeroportul Suceava

Gheorghe Flutur a spus că anul acesta, până în momentul de faţă, Aeroportul Suceava a avut nu mai puţin de 385.000 de pasageri, cu 22% mai mult comparativ cu anul trecut. „Anul trecut la data de 15 noiembrie aveam 315.000 de pasageri, iar asta înseamnă că anul acesta avem o creştere de 22%. Din numărul total al pasagerilor de anul acesta, 23.000 sunt cetăţeni ucraineni. Şi trebuie amintit că în prezent avem două curse auto care vin şi pleacă de la şi spre Cernăuţi, în Ucraina, pentru cei care zboară de pe Aeroportul Suceava”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai spus că de pe Aeroportul Suceava sunt în prezent 13 curse interne pe săptămână şi 17 curse externe, numărul acestora urmând să crească în viitor.

Anul acesta vor fi finalizate încă 52 de locuri de parcare

Preşedintele CJ Suceava a mai adăugat că extrem de importante sunt şi lucrările pentru extinderea parcării aeroportului. Gheorghe Flutur a spus că anul acesta vor fi finalizate 52 de locuri de parcare. „În felul acesta vom avea circa 160 de locuri anul acesta. Iar anul viitor dublăm până la 300 de locuri de parcare, pentru că nu facem faţă. Trebuie să ştiţi că suntem îngrijoraţi pentru că se parchează în drumul judeţean spre Salcea, în momentele de vârf. De aceea socotim că 300 de locuri de parcare vor fi suficiente”, a precizat Flutur.

Pe de altă parte, el a declarat că a început demersurile la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru semaforizarea intersecţiei dintre DN 29 şi drumul judeţean de la aeroport către Salcea. De asemenea, Flutur a spus că pentru fluidizarea traficului către aeroport sunt discuţii pentru deschiderea unui nou drum dinspre Botoşani, prin comuna Dumbrăveni.

„În rest, suntem pregătiţi pentru iarnă, colegii de la aeroport au tot ce le trebuie şi aş putea spune că oarecum a fost un an de independenţă a aeroportului, pentru că nu le-am mai acordat subvenţie, dar ne-am interesat, aşa ca un părinte, cum se descurcă fără subvenţie. Şi se descurcă bine pentru că au multe curse, au taxe pe care ei le încasează şi se poate şi fără subvenţie”, a încheiat Gheorghe Flutur.