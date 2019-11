Costuri mari

Lucrările la viitorul sediu al Casei Corpului Didactic (CCD) Suceava, din comuna Şcheia, bat pasul pe loc din 2016, însă investiţia înghite lunar 11.000 de lei, bani care se duc către firma care asigură paza şantierului de pe dealul Florinta.

Inspectorul şcolar general, prof. Gabriela Mihai, a menţionat că paza este asigurată 24 de ore din 24, şapte zile pe săptămână, din anul 2016, de când nu s-au mai efectual lucrări.

„Este o sumă mare, mai ales că vorbim despre o investiţie căreia i-au expirat studiul de fezabilitate, proiectul şi toate acestea ar trebui luate de la capăt în anii care urmează dacă se doreşte continuarea investiţiei. Ce păzim mai exact? Nişte ziduri, mai sunt câteva materiale de construcţie, dar care ar putea fi mutate în alte spaţii”, a arătat Gabriela Mihai, aceasta adăugând că, în perioada următoare, va face o invitaţie reprezentanţilor firmei de pază pentru a discuta despre CCD.

„Hotărârea referitoare la CCD o vom lua în Consiliul de Administraţie, însă există o lege care prevede că dacă am renunţa la pază, am putea fi acuzaţi că nu am protejat investiţia şi nu putem ignora această lege”, a mai arătat Mihai.

CCD din Şcheia mai are nevoie de peste 10 milioane de lei

Din 2009, Ministerul Educaţiei a direcţionat către investiţia din Şcheia 2.308.389 de lei.

Până în prezent s-au ridicat zidurile construcţiei, s-au realizat compartimentarea acesteia, subsolul, lucrările de rezistenţă necesare şi au avansat lucrările pentru amfiteatru, o construcţie circulară, lipită de una din lateralele clădirii.

Conducerea Inspectoratului Şcolar apreciază că ar mai fi nevoie de circa 10 milioane de lei pentru a reporni toate demersurile de continuare a lucrărilor şi pentru a finaliza construcţia, neluând în calcul racordarea la apă, canal şi energie electrică, accesul la şoseaua de centură sau alte amenajări.

Construcţia trebuia finalizată în 2015

Pentru că şantierul a bătut multă vreme pasul pe loc, termenul iniţial de finalizare a investiţiei a fost decalat. Potrivit proiectului iniţial, lucrările trebuiau să fie finalizate în 36 de luni, adică în 2015.

„Un sediu pentru Casa Corpului Didactic mai modern, mai spaţios, trebuie să existe, dar locul ales nu este cel potrivit. Proiectul arată foarte bine, dar e o problemă cu amplasarea lui”, a mai spus Gabriela Mihai.

Lucrările la CCD din Şcheia au fost demarate în luna octombrie a anului 2012.

Viitorul sediu are demisol, parter şi două etaje. Clădirea este prevăzută cu o bibliotecă, depozite de carte şi o sală de lectură de 90 de metri pătraţi. La cele două etaje vor fi amenajate birouri ale personalului CCD şi camere de cazare unde profesorii sau alţi invitaţi ce vor veni la Suceava pentru cursuri de formare la CCD vor putea înnopta. Totodată, sediul din Şcheia are prevăzut un amfiteatru cu peste 300 de locuri.