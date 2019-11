Specializare

Primarul din Berchişeşti, Violeta Ţăran, a declarat că Şcoala Generală din această comună a găzduit, săptămâna trecută, reuniunea managerială educaţională cu tema „Leadership versus management în cultura organizaţională a şcolii”. Violeta Ţăran a precizat că această întâlnire a fost importantă pentru şcoala şi comunitatea din Berchişeşti, ea ţinând să le mulţumească invitaţilor din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, respectiv inspector general, prof. Gabriela Mihai, adjunctul Cristian Cuciurean, inspectorului Laura Pintilie şi inspectorului Cristina Albu, precum şi directorilor şcolilor din zona Gura Humorului. „Atestarea documentară a comunei noastre se pierde în negura timpului, fiind întemeiată în vremea domniei marelui Ştefan cel Mare şi Sfânt, iar faptul că am organizat acest eveniment se datorează, cu siguranţă, şi tradiţiei învăţământului din Berchişeşti. Traversăm o perioadă pozitivă pentru educaţia din cele două localităţi componente ale comunei şi sunt bucuroasă că am reuşit, în ultima perioadă, realizarea unor investiţii însemnate pentru viitorul tinerilor noştri de aici, din Berchişeşti”, a spus Violeta Ţăran. Ea a amintit de construcţia unei şcoli cu 12 săli de clasă, în Berchişeşti, a unei săli de sport cu 102 locuri, finanţată de Compania Naţională de Investiţii, construcţia şcolii cu clasele I-IV, finanţată prin programul PNDL, amenajarea curţii de la sala de sport, lucrări finanţate prin AFIR. „De asemenea, procedurile de începere a grădiniţei sunt în fază de finalizare şi sunt încrezătoare că lucrările vor începe în cel mai scurt timp. Am reuşit toate acestea în urma colaborării excelente dintre Primărie şi Consiliul Local, pe de o parte, şi directorul Loredana Dura, întreg corpul cadrelor didactice din comună, şi nu în ultimul rând, părinţilor elevilor noştri frumoşi şi talentaţi, pe de altă parte. Îi mulţumesc doamnei director pentru pricepere, colaborare şi calităţile de bun manager, educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor pentru eforturile depuse în menţinerea unui înalt grad de profesionalism în procesul educaţional, şi părinţilor pentru că au fost alături de copiii lor şi i-au susţinut în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor vitale pentru dezvoltarea lor armonioasă şi pe principii de viaţă sănătoase”, a declarat primarul din Berchişeşti. Ea a amintit că administraţia locală are o îndelungată tradiţie în a sprijini şcoala şi cultura, subliniind că a susţinut permanent investiţiile în şcoli şi educaţie. „Am făcut acest lucru pentru că astfel vom asigura viitorul comunei şi vom avea un ajutor de nădejde peste ani şi ani, atunci când copiii de astăzi vor fi cei care vor duce mai departe numele şi faima acestei minunate aşezări”, a încheiat Violeta Ţăran.