Cornel Cernoschi nu mai are voie să se urce la volanul mașinii Smart, cel puțin cât aceasta are plăcuțele „Cornel Cernoschi”

Mai iese în trafic?

„Urmașul lui Ștefan cel Mare” de la Dornești, prins a doua oară în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate, cu plăcuțe false, personalizate cu numele său, a petrecut 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, după care, ieri, s-a întors acasă. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de acesta, începând de pe 14 noiembrie, pe o perioadă de 60 de zile. Controlul judiciar impune o serie de restricții și interdicții clare. Cornel Cernoschi, în vârstă de 41 de ani, nu mai are voie să se urce la volanul mașinii Smart, cel puțin cât aceasta are plăcuțele „Cornel Cernoschi”. Dacă va mai comite vreo infracțiune cât se află sub control judiciar, dorneșteanul are toate șansele să fie arestat preventiv. Rămâne de văzut dacă noaptea din arest și audierile din fața procurorului de caz l-au făcut pe acesta să-și reconsidere „viziunea” asupra respectării legislației rutiere din România. Cornel Cernoschi le-a spus polițiștilor că nu se supune legislației rutiere din România și nu are nevoie de numere de înmatriculare, ITP sau RCA. Printre altele, el a spus că își face singur ITP-ul, pentru că are atestat profesional de electromecanic auto.

Cornel Cernoschi a ieșit în evidență prima dată acum câțiva ani, când a revendicat în instanță Moldova, în calitate de urmaș al lui Ștefan cel Mare, în timp ce pe plan rutier a devenit recent „vedetă”.

Mai întâi, pe 27 octombrie, bărbatul a rămas fără numerele maşinii Smart pentru lipsa ITP şi a RCA. Bărbatului i-a venit atunci ideea să comande două plăcuțe cu numele său, pe care le-a montat pe mașină, ca și cum ar fi plăcuțe de înmatriculare. După câteva zile, pe 30 octombrie, polițiștii de la Secția Rurală Gălănești l-au depistat în trafic la Frătăuții Noi, cu autoturismul Smart cu plăcuțe pe care scria „Cornel Cernoschi”. S-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.

Bărbatul, care nu mai are de ani buni buletin sau permis valabile, ambele fiind expirate, a fost depistat în trafic, la Rădăuți, cu aceeași mașină, și acum două zile. De această dată s-a ales cu dosar penal pentru trei infracțiuni (cele două de mai sus, plus conducere cu permisul suspendat). Următoarea măsură care a putut fi luată față de el a fost reținerea pentru 24 de ore în arest, care este urmată de impunerea controlului judiciar. El are deja un șir întreg de infracțiuni comise, care vor atârna greu pentru el când se va ajunge la proces și la condamnare.