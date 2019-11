Cântec, dans și voie bună

În preajma sărbătorilor de iarnă, românii din Diaspora simt mai mult ca oricând dorul de acasă, de muzica românească, de obiceiurile zonelor de unde au plecat, de bucatele tradiționale. De aceea, unii dintre ei încearcă să aducă în locul unde s-au stabilit peste hotare artiști care să le mai ostoiască prin cântec și joc dorul de casă.

Este și cazul familiei Mirela şi Ştefan Maxim, doi bucovineni inimoşi care reuşesc an de an să-i unească pe românii care trăiesc pe pământ londonez şi nu numai, într-o sărbătoare a voioşiei şi bunului-gust, ei organizând în ultimii șase ani „Seara costumului popular”, la Londra. Anul acesta, evenimentul a avut loc pe 2 noiembrie. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de Taraful sucevean Florin Mucea, Mihai Timaru, un tânăr solist din Bacău, stabilit în Marea Britanie, alături de invitatul special, Maria Dragomiroiu.

Armonie

După cum ne-a spus Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, „Seara costumului popular” a fost una specială, organizată cu mult suflet de cei doi bucovineni din Volovăț, Mirela şi Ştefan Maxim. „Organizatorii au avut grijă să nu lipsească de pe mese ciorba rădăuțeană și bucatele noastre românești. De-a lungul anilor, la acest eveniment au fost invitați și au cântat și artiștii Sofia Vicoveanca, Ion Paladi, Dan Doboș, Grigore Gherman. Atmosfera a fost extraordinară, cu mult peste așteptări. Observăm că de la an la an evenimentul devine tot mai atractiv. Chiar dacă majoritatea participanților au fost români plecați din Vicov, Volovăț, Burla, Bădeuți, Iaslovăț etc. și stabiliți în Regatul Unit, români care iubesc în special muzica din Bucovina și Moldova, artista Maria Dragomiroiu a reușit să le capteze atenția, i-a cucerit cu farmecul ei și a fost răsplătită cu multe aplauze. Românii din Diaspora, îmbrăcați în frumoase costume populare, au încins în jurul artistei niște hore și sârbe cum rar mai vezi la petreceri”, ne-a povestit Florin Mucea.

Toți participanții au purtat la petrecerea de la Londra costume populare, chiar dacă nu a fost obligatoriu. Unii au purtat costume populare foarte vechi, țesute de bunici și străbunici, alții s-au prezentat cu costume nou-nouțe, dar toate în stil bucovinean. „Chiar dacă poate părea banal, la un moment dat invitații au cerut o <Bătrânească>la scripcă, așa cum cânta Vasile Mucea. M-a mișcat până la lacrimi această dorință a lor, mai ales că ultima oară când a cântat tatăl meu în străinătate a fost tot în Londra, în mai 2010”, ne-a destăinuit Florin Mucea.

Balul românilor din Italia

Un alt eveniment organizat pentru românii din Diaspora, de această dată în Italia, la Strambino, lângă Torino, i-a avut ca invitați pe Angelica Flutur și Taraful Florin Mucea. „Balul românilor din Italia” s-a desfășurat pe 9 noiembrie și a fost organizat de Mircea și Dorina Balan, tot bucovineni, care au spus, cu emoție: „Dacă noi nu putem fi în țara noastră, aducem tradiția și obiceiurile aici. Mulțumim din inimă tuturor participanților, invitaților Angelica Flutur și Taraful Florin Mucea și, în mod special, românilor noștri cu dor de casă și de tradițiile noastre strămoșești.”

La „Balul românilor din Italia” au participat aproximativ 600 de români care au dansat pe piese precum Bătrâneasca, Huțulca de la Ciumârna, Ciobănaș din Smidovatic, Sadăul etc. Angelica Flutur și Taraful Florin Mucea au realizat un colaj de melodii tradiționale, pe care le-au oferit cu drag și românilor din Italia, dar care odată înregistrate au ajuns la peste 300.000 de vizualizări pe YouTube.

Florin Mucea a mai completat că organizatorii evenimentului din Anglia, dar și ai celui din Italia nu sunt impresari din showbizz, nici producători de spectacole etc. „Sunt oameni simpli, care muncesc pe șantier, care au grijă de bătrâni, sunt oameni care fac aceste spectacole doar pentru a aduce Bucovina acolo unde trăiesc ei, la peste 2.000 de km de casă”, a completat Florin Mucea, care după „Balul românilor din Italia” s-a pornit din nou spre Londra, unde, pe 10 noiembrie, a cântat la o nuntă de bucovineni plecați din Bădeuți și Satu Mare, eveniment la care invitat special a fost interpretul Grigore Gherman.

Urmează noi spectacole

Pentru artiștii suceveni, evenimentele nu se termină prea curând, mai ales că urmează spectacole cu tradiție la care au confirmat că vor ajunge. Taraful Florin Mucea va fi prezent la „Balul Huțanilor”, ediția a II-a, organizat de Angelica Flutur, la „Boboteaza la Vicov”, un proiect nou la inițiativa lui Ovidiu Pitic, la care sunt invitaţi Angelica Flutur și alți artiști cunoscuți. După sărbătorile de iarnă, instrumentiștii suceveni sunt invitați la o „Seară bucovineană”, la Popasul Vladichii, alături de alți artiști, și la „Balul românilor din Londra”, ediția a II-a. Evenimentul, organizat de Mirela şi Ştefan Maxim, va avea loc pe 15 februarie 2020, și îi va avea ca invitați pe Alexandru Brădățan și Adriana Bucevschi.