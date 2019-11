Ulciorul nu merge...

Suceveanul care s-a făcut cunoscut după ce a revendicat în instanţă Moldova, pe motiv că ar fi urmaşul lui Ştefan cel Mare, şi care mai recent a fost prins în trafic la volanul unei maşini pe care, în locul plăcuţelor de înmatriculare, avea două plăcuţe cu numele său, a continuat să sfideze legea, iar ieri a fost tras pe dreapta de poliţişti în Rădăuţi, la volanul aceluiaşi Smart cu plăcuţe inscripţionate cu numele Cornel Cernoschi.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru încă trei infracţiuni, iar sfidarea acestuia s-a soldat de această dată cu o pereche de cătuşe. Pe numele bărbatului din Dorneşti a fost emisă, aseară, o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, în baza căreia a fost introdus în arestul poliţiei judeţene. Astăzi, procurorul de caz urmează a decide ce măsuri vor fi luate în continuare faţă de bărbatul care a adunat deja cel puţin cinci infracţiuni concurente.

Fără numere de înmatriculare, fără asigurare şi ITP, cu permisul şi buletinul expirate

Primul episod penal al suceveanului care susţine că este membru al unei organizaţii care nu recunoaşte legile din România a fost pe data de 30 octombrie. Atunci a fost prins în trafic, la Frătăuţii Noi, în timp ce conducea un autoturism Smart care avea în locul numerelor de înmatriculare două plăcuţe pe care era inscripţionat numele său. Cornel Cernoschi le-a explicat senin poliţiştilor de la Secţia Rurală Gălăneşti că nu se spune legilor din România şi nu consideră că este nevoie ca maşina să fie înmatriculată.

Bărbatul avea asupra sa doar copii după actul de identitate şi permisul de conducere, însă ambele documente erau expirate de ani buni. Maşina nu avea ITP valabil şi nici asigurare RCA. Anterior, pe 27 octombrie, bărbatul rămăsese fără numerele maşinii pentru lipsa ITP şi a RCA.

Pe 30 octombrie, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unei vehicul neînmatriculat şi conducere cu număr fals de înmatriculare.

Cum pune „problema” Cornel Cernoschi

Ieri, Cornel Cernoschi a dat interviuri unor posturi TV şi s-a urcat la volan, mergând la Rădăuţi. Maşina cu plăcuţele pe care scria Cornel Cernoschi a tras imediat atenţia unui echipaj de la Compartimentul Rutier Rădăuţi, care l-a oprit în trafic.

Printre altele, Cornel Cernoschi a spus că poliţiştii i-au „furat” pe 30 octombrie plăcuţele cu numele Cornel Cernoschi, că are dreptul de a circula pe drumurile publice pentru că „au murit oameni la Revoluţie” şi că nu are nevoie de ITP, pentru că are atestat profesional de electromecanic auto.

Le-a pus nervii la încercare poliţiştilor

Bărbatul i-a legitimat pe poliţişti şi nu le-a recunoscut legitimaţia de serviciu. Răbdători, cei doi poliţişti l-au ascultat şi l-au condus cu calm şi fără a interveni în forţă la sediul Poliţiei municipiului Rădăuţi. După ieşirea în trafic de ieri, dorneşteanul s-a ales cu dosar penal pentru trei infracţiuni. Pe lângă conducerea unui vehicul neînmatriculat şi cu număr fals, el va răspunde penal şi pentru conducere fără permis, pentru că anterior i s-a adus la cunoştinţă că nu mai are drept de a conduce. După audieri, a urmat reţinerea pentru 24 de ore.

„Suveranul” care a revendicat în instanţă Moldova

La prima încercare de a revendica Moldova, de la începutul anului 2010, suceveanul susţinea că a depus această cerere pe motiv că bunica lui i-a spus că este moştenitorul lui Ştefan cel Mare. De asemenea, el a invocat „testamentul în formă mistică” lăsat de domnitorul Moldovei. La vremea respectivă, bărbatul a refuzat să achite taxa de timbru necesară pentru deschiderea procesului tot pe considerente legate de nesupunerea faţă de legile din România.

Suceveanul susţine că este membru în organizaţia „Suveranilor”, care contestă orânduirea din România. Mişcarea se opune statului, indiferent de forma acestuia. Ideologia "suveranilor" este un amestec de credinţe în drepturile proprietarilor de pământuri, cu precepte din Biblie. Ideea principală a acestora este de a nu trăi sub controlul unui stat ce încearcă să controleze diverse aspecte din viaţa omului de rând. Radicalismul acestora îi face însă să intre cu mare uşurinţă sub sfera legilor penale, iar Cernoschi se dovedeşte campion la a-şi pune „în cap” Codul Penal.