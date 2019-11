Opinie

Deputatul USR din diaspora, câmpulungeanul Daniel Popescu, a ținut să mulțumească și să felicite echipele USR și PLUS din județul Suceava pentru munca și mobilizarea exemplară de care au dat dovadă în perioada de precampanie și campanie pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Daniel Popescu a ținut să le mulțumească și celor peste 27.000 de suceveni care l-au votat pe Dan Barna și care au arătat astfel că își doresc o țară modernă, reprezentată de oameni tineri, cu trecut curat, competenți și onești. „De asemenea, le mulțumesc în mod special tuturor românilor din diaspora care ne-au votat în țară și în străinătate, în special sucevenilor ce au revenit în țară sau care și-au încurajat rudele de acasă să participe la vot. Cei 700.000 de votanți în afara țării sunt o confirmare că tot mai mulți diasporeni sunt interesați de soarta României. Este o validare a faptului că o parte din problemele românilor din diaspora trebuie rezolvate în țară”, a spus Daniel Popescu. El a amintit că Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS, a obținut în județul Suceava un scor de 10,74%. „A fost o campanie grea și, sigur, cu toții ne-am fi dorit un scor mai bun. Dincolo de dezamăgire, am învățat multe lucruri în această campanie. Este în derulare o analiză, după care vom lua măsurile necesare. Învățăminte sunt multe. Rezultatul îmi arată cât este de importantă legătura cu cetățenii. Ne trebuie mai multă extindere și deschidere către oameni noi, expunere în rândul tinerilor, noi structuri USR și PLUS în mediul rural, mai ales unde avem oameni pregătiți și motivați, o legătură mai strânsă cu colegii din PLUS și discuții cu sucevenii despre problemele care îi macină și despre proiectele noastre”, a precizat deputatul USR. El consideră că în județul Suceava vor fi provocări mari, unele date de tendința îngrijorătoare de scădere a prezenței la vot. „Județul nostru pierde locuitori, iar acest lucru se vede și în procentul scăzut al celor care vin la vot. USR face de aproape trei ani altfel de politică și acest lucru trebuie să se reflecte și în teritoriu. Mai este mult de muncă în județul nostru pentru a-l transforma într-unul din care tinerii să nu mai vrea să plece, iar sucevenii din diaspora să dorească să revină”, a mai afirmat Daniel Popescu. Deputatul USR a anunțat că va continua să fie în contact cu cetățenii prin intermediul cabinetelor parlamentare pe care le are în Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, al audiențelor online și al audiențelor publice. „Pentru o transformare și modernizare în profunzime, trebuie să ajungem în România profundă. De aceea am revenit acasă. De aceea ne-am implicat în politică. Vom continua să fim alternativa pe care românii și-o doresc”, a încheiat Popescu.