Moment festiv

Gala Antreprenorilor din Regiunea de Nord-Est va fi organizată, joi, 14 noiembrie, în municipiul Suceava, la Salon Prestige Ballroom, începând cu ora 16:00. Gala, la care sunt aşteptaţi să participe reprezentanţii a peste 300 de firme, va fi organizată de Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea de Nord – Est. Evenimentul a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă de către preşedinta Federaţiei Femeilor de Afaceri din Regiunea de Nord – Est, Liliana Agheorghicesei, împreună cu două reprezentante din conducerea federaţiei, Luminiţa Chihai şi Brînduşa Vîrvara.

Liliana Agheorghicesei a declarat că la gală vor fi prezenţi reprezentanţii patronatelor şi federaţiilor pentru antreprenoriat feminin din întreaga ţară, reunite în Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin- CONAF. Agheorghicesei a precizat că această gală va evidenţia rezultatele obţinute de antreprenori, tineri antreprenori, manageri din regiunea Nord-Est, cât şi din diaspora românească reconectaţi cu ţara. „Îi vom susţine şi încuraja să fie încrezători, motivaţi, inovativi, competitivi, să transforme provocările şi problemele în soluţii, să creeze şi să aducă plus valoare în economia şi societatea românească. Vom recunoaşte şi sublinia, încă o dată, importanţa şi rolul IMM-urilor româneşti. În cadrul evenimentului, firme de top şi manageri cu o vastă experienţă antreprenorială vor transmite tinerilor antreprenori şi firmelor aflate la început de drum în mediul de business mesajele lor de încurajare şi susţinere, cât şi aprecierea curajului acestora de a-şi asuma un rol activ în dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Nord-Est”, a declarat Liliana Agheorghicesei. La rândul său, Brînduşa Vîrvara a declarat că Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est are în derulare, până în anul 2020, patru proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, respectiv ”A.C.A.S.Ă.- Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranţă, Ambiţie”, „Start Up 4 Diaspora”, ”Entrepreneurship for doers! - Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord-Est” şi „Academia de Antreprenoriat”. Prin intermediul acestor proiecte, 2.030 de persoane au dezvoltat competenţe antreprenoriale în cadrul cursurilor certificate şi au fost înfiinţate 231 de firme noi, la nivel naţional, din care 182 de firme în regiunea Nord-Est. Aceste firme au creat peste 500 de noi locuri de muncă. De precizat că 96 de firme start-up au fost înfiinţate la nivel naţional de către persoane din diaspora românească reconectate cu ţara.

Nu în ultimul rând, Luminiţa Chihai a ţinut să precizeze că evenimentul de joi nu este un top al firmelor, ci o gală în care antreprenorii cu experienţă vor discuta cu cei care tocmai şi-au deschis propriile afaceri, pentru a le împărtăşi acestora din experienţa lor, dar şi problemele pe care le-au avut în decursul timpului şi ce soluţii au găsit pentru acestea.