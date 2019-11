Sentinţă judecători

Judecătoria Rădăuţi a dat recent sentinţa într-un dosar de contrabandă cu ţigări care-l vizează pe Vasile Coroamă, zis „Tomuţa”, din Vicovu de Jos, afaceristul condamnat anterior pentru mutilarea unui rival căruia i-a tăiat un deget, pentru o datorie. Tomuţa a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare, din care însă o parte importantă este deja executată.

Vasile Coroamă a executat până acum două treimi dintr-o pedeapsă de 6 ani de închisoare, în dosarul mutilării rivalului. Curtea de Apel Suceava va da sentinţa finală în acest dosar şi va stabili cât mai are de executat Vasile Coroamă. Inculpatul are de acoperit un prejudiciu de peste 60.000 de lei, calculat din activitatea de contrabandă, din care a achitat 20.000 de lei. Acesta are impus sechestru pe casă, până la recuperarea întregii sume.

A acuzat poliţişti de contrabandă, într-un dosar fiasco al procurorilor DNA Suceava

Noua condamnare a lui „Tomuţa” este legată de un dosar vechi şi complex din decembrie 2014. Dosarul i-a privit iniţial pe comisarul-şef Cristian Macsim, fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava, dar şi pe poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă, toţi de la Secţia 4 Poliţie Rurală Gălăneşti.

Pe 22 decembrie 2014, mai multe echipe coordonate de un procuror DNA Suceava au descins la mai multe locuinţe. Dacă în cazul lui Cristian Macsim şi al celor trei poliţişti s-a început urmărirea penală, o parte dintre ei fiind şi reţinuţi, nu la fel s-a întâmplat şi cu Vasile Coroamă.

O anchetă care a stat ani de zile pe loc deşi a fost găsit cu ţigări de contrabandă acasă

La locuinţa lui Coroamă, la percheziţia efectuată în aceeaşi zi de 22 decembrie 2014, s-au găsit peste 5.000 de pachete de ţigări de contrabandă, cele mai multe marca Viceroy, care au fost ridicate şi indisponibilizate. Deşi era evident că bunurile nu puteau fi aduse legal şi erau din contrabandă, împotriva lui „Tomuţa” nu s-a luat nici o măsură, başca nu s-a început nici măcar urmărirea penală. Acelaşi „Tomuţa”, la locuinţa căruia s-au descoperit cele peste 5.000 de pachete de ţigări de contrabandă, a fost martor pentru DNA Suceava împotriva celor trei poliţişti de la Gălăneşti. În declaraţia dată pe 22 decembrie 2014, Vasile Coroamă a oferit „detalii picante” despre aşa-zisa activitate de contrabandă în care erau implicaţi mai mulţi poliţişti, cu precădere Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă. Toţi poliţiştii au fost declaraţi apoi nevinovaţi, chiar de procurori, într-un dosar al DNA Suceava care a fost un mare fiasco. Practic, poliţiştii au fost târâţi într-o anchetă în baza declaraţiilor unor indivizi certaţi cu legea, care s-au dovedit nefondate.

Cu privire la infracţiunile de contrabandă ale lui „Tomuţa”, dosarul acestuia a stat pe masa procurorilor DNA timp de aproximativ trei ani. Dosarul a ajuns în instanţă abia în 2019, inculpatul fiind trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi în luna martie a acestui an, la al patrulea termen fiind dată sentinţa de 6 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare.

Vasile Coroamă a făcut apel împotriva sentinţei şi, în cazul faptei de contrabandă, se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.