Protocol

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE) România şi-a deschis recent o filială şi la Suceava, în urma protocolului încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Constituirea filialei FICE Suceava a avut loc la sediul DGASPC Suceava, eveniment la care au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale Suceava, Instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Suceava, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Suceava, specialişti din cadrul DGASPC Suceava. Secretarul FICE, Filiala Suceava, este psihologul Ruxandra Cezara Lazariuc.

Invitatul special al evenimentului a fost Eugen Simion, membru în Biroul Naţional FICE România, care a reamintit, printre altele, colaborarea fructuoasă dintre DGASPC Suceava, coordonată, între anii 1997-2003, de Laurenţia Ulici, în calitate de director general al instituţiei, şi Toma Mareş, membru fondator FICE România din anul 1990.

Activităţi de prevenire a violenţei şi abuzului asupra copiilor şi tinerilor

Începând cu anul 2017, la invitaţia FICE România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava s-au alăturat Campaniei „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor", marcând şi ziua de 19 noiembrie - Ziua internaţională de prevenire a traficului de persoane, prin implicarea atât a instituţiilor şi ONG-urilor partenere, cât şi a Consiliului Judeţean al Elevilor şi a multor şcoli, dar şi primării din judeţ. Astfel, atât la nivelul şcolilor, liceelor, dar şi al centrelor de plasament din structura DGASPC Suceava, s-au desfăşurat activităţi de prevenire a violenţei şi abuzului asupra copiilor şi tinerilor. Şi în acest an, în judeţul Suceava, organizatorii sunt în plină desfăşurare (1-19 noiembrie) a activităţilor, acţiunilor şi evenimentelor în cadrul şcolilor şi centrelor de plasament din judeţ. Temele propuse de FICE România în acest an, pentru cele 19 zile de activism pentru prevenirea abuzului şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor sunt: Implicarea copiilor în conflicte armate; Abuzul sexual (Ziua Mondială a Cercurilor de Compasiune); Bullyingul şi abuzul în mediul şcolar; Neglijarea copiilor; Exploatarea prin muncă a copiilor; Pedeapsa corporală; Vânzarea copiilor; Prostituţia infantilă; Pornografia infantilă; Traficul de copii; Turism sexual cu copii; Practici tradiţionale dăunătoare asupra copiilor; Copiii străzii; Discriminare bazată pe criterii de sănătate/handicap (tema principală pentru 2019); Dependenţa şi abuzul de substanţe; Malnutriţia copiilor; Pericolele TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) şi a comunicării virtuale; Răpirea copiilor; Justiţia juvenilă şi copiii lipsiţi de libertate, pe 19 noiembrie (plus Ziua Internaţională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului); 20 noiembrie - Ziua Universală a Copilului, a 30-a aniversare a semnării Convenţiei pentru drepturile copilului (1989-2019).

Colaborări internaţionale

„FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate, şi este membră a FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei. FICE România a fost înfiinţată în 1990”, a declarat Eugen Simion, membru Biroul Naţional FICE.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Creţuleac, a spus că în acest moment, FICE România colaborează cu numeroase comunităţi internaţionale FICE (din Israel, Belgia, Finlanda, Olanda, Germania), inspectorate şcolare judeţene şi din municipiul Bucureşti, direcţii pentru protecţia drepturilor copilului, universităţi şi colegii, alte instituţii / organizaţii de stat şi neguvernamentale.