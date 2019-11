Eveniment

Balul Bobocilor organizat de cei mai tineri elevi ai Colegiului Economic ”Dimitrie Cantemir” din Suceava s-a desfășurat vineri, 8 noiembrie, începând cu ora 18.00, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul reședință de judeţ. Spectacolul pregătit cu această ocazie a avut tema ”Back...To the Future” și s-a derulat sub forma unor scenete și momente artistice, avându-i ca protagoniști pe bobocii claselor a IX-a și pe invitații acestora. În cadrul acestor momente artistice și-au demonstrat talentele cei 20 de concurenți, 10 fete și 10 băieți, care și-au dorit să impresioneze juriul și publicul din sală, care i-a susținut vehement. În desfășurarea acestui spectacol un rol important l-au avut elevii claselor a XII-a, care împreună cu diriginții și profesorii școlii s-au implicat pentru a pune în scenă un spectacol de calitate.

Spectacolul a debutat cu un scurt filmuleț, în care protagoniștii, băieți și fete de altădată îmbrăcați în straie populare, petrec împreună până în momentul în care se trezesc deodată în viitor, ca protagoniști ai spectacolului care avea să urmeze.

Prezentarea celor înscriși în competiție pentru titlurile de Miss/Mister Boboc

În cadrul concursului organizat la bal s-au luptat pentru locurile de pe podium 10 perechi de tineri, după cum urmează: Ștefania Minciună și Alex Ostrovanu, Ana Maria Catargiu și Vlad Moscaliuc, Anda Manole și Alex Petrescu, Delia Pașinciuc și Andrei Ciofu, Oana Afilipoaie și Beniamin Maftean, Diana Tunsu și Lucian Saftiuc, Lorena Ciurariu și Cătălin Zarițchi, Larisa Coroamă și Ștefan Ungureanu, Maria Adelina Ciutac și Rareș Florescu, Teodora Păștinaru și Alex Mihalache, toți elevi ai claselor a IX-a din cadrul colegiului.

Spectacolul artistic, o adevărată desfășurare de forțe pe scena Casei de Cultură

Spectacolul care a urmat, între reprizele de prezentare a concurenților în diferite ținute, s-a axat pe o prezentare realizată sub forma unor mici scenete, în cadrul cărora au evoluat elevi ai colegiului precum: Raul Chiriac, Cătălin Ciobanu, Mihaela Negru și alții. Au cântat pentru public Oana Afilipoaie, Delia Pașinciuc, precum și Alexandra Răstoacă, care a prezentat un repertoriu de muzică machedonească. Am remarcat reprize de muzică și dans popular, în cadrul cărora au evoluat soliști și dansatori ai colegiului, o repriză de dans modern avându-i ca protagoniști pe Anda Manole și Diana Tunsu într-un program de Street Dance, sau un scurt program de dans contemporan cu Lorena Ciurariu, Alex Mihalache și Beniamin Maftean. Alex Ostrovan a prezentat un moment de dans brasil împreună cu coechipierii săi, în mare formă fiind și cele 5 fete din trupa 5 Dance, după care s-au mișcat parkour cei câțiva tineri sub bagheta lui Alex Marula. Nu au lipsit din program nici dansurile clasice, prezentate de Adelina Ciutac și Rareș Florescu (tango) și Teodora Păștinaru și Ștefan Ungureanu (vals), în contrast cu noutatea mișcărilor Hip Hop și sound-ul Beatbox, prezentate de Alexandru Andronic și Iustin Danalache, sau de grația dansului pus în scenă de către fetele de la The Twins. Ne-a distrat Alex Petrescu într-un scurt program de Stand Up Comedy și a arătat forța loviturilor în box concurentul Lucian Saftiuc.

Final cu muzica lui Cabron și euforia decernării primelor locuri în concurs

O nouă prezentare a perechilor concurente în ținută de seară a încins spiritele din nou în sala plină de tineri care își pierduseră răbdarea. Publicul a fost atras în continuare de un scurt program muzical al fostului absolvent Andrei Iftimie, sau ”Iftim”, al Colegiului Economic, seara fiind încheiată artistic de programul de hituri românești reinterpretate de ”Cabron” și back-up-ul său, îndrăgite mult de tineri.

Lorena Ciurariu - Miss Boboc, Ștefan Ungureanu - Mister Boboc

După centralizarea voturilor juriului, Miss Boboc a fost desemnată eleva Lorena Ciurariu, care a primit coronița de regină a balului. Mister Boboc a fost ales elevul Ștefan Ungureanu, juriul desemnând și celelalte locuri de pe podium. Astfel, pe locul 2 a urcat Diana Tunsu, alături de Alex Mihalache. Au urmat, pe locul 3, Adelina Ciutac și Lucian Saftiuc. Premiile de popularitate le-au acordate Deliei Pașinciuc, Miss Popularitate, și lui Cătălin Zarițchi, ales Mister Popularitate.