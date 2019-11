Unul după altul

Un microbuz de transport marfă a fost acroşat de trenul Putna-Suceava, vineri, în jurul orei 11.15, la trecerea la nivel simplă a unui drum secundar de lângă drumul naţional, între Horodnic şi Gălăneşti. Microbuzul Mercedes Sprinter a fost acroşat în laterala dreaptă de garnitura trenului personal 5624, care circula de la Putna spre Suceava.

Şoferul nu a suferit leziuni.

Bărbatul de la volan, un vicovean de 64 de ani, a explicat senin că se uita pe ogor şi nu a văzut trenul: „Nu l-am văzut, dacă claxona îl auzeam, eu mă uitam la grâul acela de pe ogor, nu l-am văzut. Sunt bine, nu am păţit nimic”, a spus bărbatul.

Garnitura de tren era formată dintr-o locomotivă LDH şi un vagon. Dacă pe traseu s-ar fi aflat automotorul Desiro „Săgeata albastră” pagubele ar fi fost foarte probabil mai mari şi pentru tren.

Ajuns la faţa locului, Ioan Schiporean, şeful staţiei CFR Rădăuţi, a declarat: „Calea de rulare nu este afectată, traficul se poate desfăşura în condiţii normale. Locomotiva are ceva avarii, dar sunt minore, nu o împiedică să circule, vom vedea devizul de reparaţii al Depoului Suceava”.

Ce atrage atenţia este că accidentul vine la mai puţin de o săptămână după ce pe cealaltă linie secundară pe care se circulă în judeţ, Suceava-Cacica, un tren a lovit violent o maşină, trei oameni din autovehicul fiind răniţi serios.

În ambele cazuri accidentele s-au produs la treceri simple, prevăzute doar cu indicator „Sf. Andrei”.

După cum am semnalat în Monitorul de Suceava, 2019 a adus o creştere semnificativă a numărului de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată, opt autovehicule fiind lovite de trenuri numai în primele şase luni ale acestui an. Cauza principală a acestor accidente este că şoferii nu se asigură temeinic la trecerile peste calea ferată, ba uneori chiar ignoră trenul, trecând prin faţa lui deşi acesta se apropie. Asta se întâmplă pe liniile secundare, prevăzute cu treceri la nivel semnalizate doar cu indicator Crucea „Sf. Andrei”, cum este cazul traseelor Suceava-Cacica şi Suceava-Putna. Pe aceste două linii au avut loc cel puţin şase accidente în acest an. Din fericire, în aceste accidente nu a murit nimeni, însă au rezultat mai mult răniţi.

Şoferii care ignoră trenul şi scapă cu viaţă se aleg cu dosar penal şi daune mari de achitat. În astfel de cazuri se întocmeşte dosar penal pentru punerea în pericol a siguranţei feroviare, în baza articolului 332 din Codul Penal „Distrugerea sau semnalizarea falsă”.