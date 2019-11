Investiţii

Primarul din Dărmăneşti, Dănuţ Chidoveţ, a declarat că în momentul de faţă mai multe unităţi de învăţământ din această comună sunt în curs de modernizare şi reabilitare, iar anul viitor va fi dată în folosinţă o nouă grădiniţă în satul Măriţei. Dănuţ Chidoveţ a declarat că în momentul de faţă se lucrează la trei şcoli, investiţii finanţate prin proiecte aprobate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, valoarea totală a acestora fiind de circa 2,5 milioane de lei. El a subliniat faptul că Primăria Dărmăneşti a alocat în fiecare an fonduri de la bugetul local pentru toate unităţile şcolare care funcţionează în această comună, astfel încât procesul de învăţământ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

Dănuţ Chidoveţ a declarat că în momentul de faţă se lucrează la şcoala din satul Dănila, la care a fost construit un corp nou de clădire pentru instalarea unei centrale termice şi amenajarea de grupuri sanitare. Tot în cadrul acestui proiect au fost alocate sume pentru modernizarea interiorului şcolii. Chidoveţ a spus că acest proiect completează investiţiile făcute deja la această şcoală, la care a fost refăcut acoperişul, s-a modernizat exteriorul şi s-au montat geamuri termopan. El a declarat că în derulare sunt şi lucrările la şcoala din Dărmăneşti, acolo unde s-au construit două corpuri de clădire noi.

Dănuţ Chidoveţ a spus că şi la această şcoală primăria a alocat fonduri importante pentru dotarea cu o centrală termică, pentru înlocuirea geamurilor, precum şi pentru ample lucrări de modernizare.

Noua grădiniţă din satul Măriţei este construită cu fonduri europene

Primarul din Dărmăneşti a declarat că cel de-al treilea proiect PNDL la care se lucrează este cel de la şcoala din Călineşti Enache. În cadrul acestui proiect se lucrează la construcţia unei noi anexe pentru grupuri sanitare şi o centrală termică şi sunt reabilitate spaţiile interioare.

„Pe lângă aceste lucrări trebuie spus că am început încă două şantiere noi. Am făcut demersuri la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi am preluat două şcoli, cea de la Dărmăneşti Chilibancina şi cea din Călineşti Vasilache. Din puţinul nostru am demarat lucrările de reabilitare, modernizare, dotare, extindere, refacerea faţadelor şi a interioarelor, pentru şi pentru instalarea de centrale termică. Iar în momentul de faţă se lucrează la ambele şcoli”, a declarat Dănuţ Chidoveţ.

Primarul din Dărmăneşti a mai adăugat că o investiţie extrem de importantă este şi construcţia unei grădiniţe noi în satul Măriţei, lucrările realizându-se printr-un proiect european în valoare de 1,031 milioane de lei.

Dănuţ Chidoveţ a declarat că deja este ridicată clădirea viitoarei grădiniţe, iar în prezent se lucrează la faţadă, pentru ca pe timpul iernii să poată fi finalizate lucrările la interioare. El şi-a exprimat speranţa că noua grădiniţă va fi dată în folosinţă în primăvara anului viitor.

Chidoveţ a amintit şi de faptul că anul acesta s-a reabilitat parcul din satul Măriţei, din apropierea grădiniţei, fiind realizate lucrări de amenajare a aleilor pietonale, plantare de arbuşti ornamentali, montare de bănci noi, de corpuri de iluminat şi a unei instalaţii de irigat, dar şi de amenajare a unui zid de sprijin.