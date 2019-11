Artă vocală

Profesorul de canto Cezar Mititiuc, bariton, de la Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, a urcat pe podium la Concursul Internaţional de Canto din cadrul Rencontres Musicales Enesco, desfăşurat în octombrie, la Paris, obţinând un meritoriu loc II, la secţiunea „Mari amatori de artă vocală”. Finala Concursului Internaţional de Artă Vocală s-a desfăşurat în perioada 9-11 octombrie 2019, în cadrul Întâlnirilor Muzicale Internaţionale „Georges Enesco”. La secţiunea „Mari amatori de artă vocală” podiumul a arătat astfel: Natasha Hamouma Goguel, soprană (Franţa) - Premiul I şi Premiul Publicului; Cezar Mititiuc, bariton (România) - Premiul II; Tina Roman, mezzosoprană (România) - Premiul III. La concurs au participat la secţiunea „Amatori” opt concurenţi, iar la „Profesionişti” 22, marea lor majoritate având un nivel de pregătire foarte bun. Personalităţi La această ediţie a Concursului Enesco nu au fost acordate Premiul Special “Jules Massenet” şi nici Premiul Special “Cătălina Cortez”. Secţiunea de „Mari amatori ai artei vocale” s-a desfăşurat pe 9 octombrie, în ambianţa magistrală a Oratoire de Louvre, graţie dirijorului şi membru în juriu Hervé Oléon, iar pe 10 octombrie a avut loc Finala concursului la istorica Sala Cortot. Pentru prima dată, la această a VI-a ediţie a concursului, Secţiunea de Profesionişti a cuprins trei etape: Eliminatorie – 9 octombrie, Semifinala – 10 octombrie, în aceleaşi locaţii cu Secţiunea de Amatori, iar Finala s-a desfăşurat la Auditoriumul Conservatorului „Frédéric Chopin”, cu o acustică impecabilă, pe 11 octombrie, fiind încheiată cu deliberarea Juriului şi cu Ceremonia de Decernare a premiilor ambelor secţiuni. Seara Finalei a fost prezentată de jurnalistul Marius Constantinescu. La cele două secţiuni, pianiştii acompaniatori au fost Emma Sanglar, Juliette Sabbah, Chloé Elasmar şi Claire Su, colaboratori ai concursului şi în celelalte ediţii. Premiile au fost decernate de către directorul artistic al Rencontres Enesco, pianista Alina Pavalache, din partea organizatorilor, Asociaţia Noesis Arts et Culture, Asociaţia Muzicală Franceză Georges Enesco şi Conservatorul de Muzică Marietta Alboni. Pianista Alina Pavalache le-a mulţumit partenerilor şi a felicitat toţi participanţii pentru prestaţia lor în care au arătat un înalt nivel al artei vocale. Carieră muzicală

Profesorul Cezar Mititiuc s-a născut în Suceava, pe 2 aprilie 1986. A absolvit cursurile liceale la Colegiul de Industrie Alimentară Suceava, urmând apoi cursurile Academiei de Muzică ,,Gh. Dima” Cluj-Napoca, Facultatea de Muzică - specializarea canto clasic, la clasa lect. univ. dr. Gabriela Pepelea. Ulterior, a urmat cursurile postuniversitare - masterat în cadrul Universităţii de Arte ,,George Enescu” din Iaşi, specializarea interpretare muzicală-canto clasic, la clasa conf. univ. dr. Paula Ciochina, cursuri pe care le-a absolvit în anul 2012. Din anul 2009, Cezar Mititiuc este profesor de canto la Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava.

În decursul ultimilor ani, Cezar Mititiuc a susţinut numeroase recitaluri în Germania, Republica Moldova, pe scena Filarmonicii de Stat din Chişinău şi la Universitatea „Alecu Russo” din oraşul Bălţi. „În România am susţinut concerte în Suceava, Piatra Neamţ, Cluj-Napoca, Iaşi, Bucureşti etc. Am participat ca solist în cadrul unor evenimente cultural-muzicale, cum ar fi Întâlnirile Muzicale Internaţionale <George Enescu> sau Festivalul Cultural Internaţional <Arta Sonoră>. Am participat la cursurile de măiestrie vocală ale unor personalităţi marcante ale muzicii clasice, cum ar fi baritonul francez Jean Philippe Lafont, soprana Leontina Văduva sau mezzosoprana Viorica Cortez”, ne-a spus profesorul Cezar Mititiuc.