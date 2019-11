Duminică

Sute de credincioşi din Fălticeni, dar şi din localităţile învecinate, au participat duminică, 3 noiembrie, la sfinţirea picturii şi a lucrărilor efectuate la Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Fălticeni, cunoscută printre localnici ca Parohia Fălticenii Vechi. Slujba de sfinţire a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Printre cei prezenţi s-a numărat şi cunoscutul scriitor Grigore Ilisei, fiul preotului paroh în anii 1970.

După ce a fost întâmpinat de soborul de preoţi condus de părintele protoiereu Adrian Dulgheriu, ierarhul sucevean a sfinţit pictura interioară a bisericii realizată după lucrările de conservare-restaurare în tehnica frescă, şi lucrările efectuate în ultimii doi ani, cum ar fi bucătăria casei de praznice, lumânărarul, lucrările de consolidare, zidărie, instalaţii electrice şi termice la biserică şi reamenajarea curţii interioare şi altele.

„Am binecuvântat înnoirea picturii care s-a făcut la această sfântă biserică astfel încât hramul, care îndată vine, să vă găsească pe dumneavoastră într-o casă primenită, înnoită, luminoasă şi deschisă, care vă va primi cu bucurie şi unde vă puteţi ruga frumos, în linişte şi cu drag. Într-o casă unde este curat, într-o casă unde este lumină, îţi este drag să stai şi aşa este şi în Sfânta biserică. Am săvârşit dimineaţa aceasta şi rugăciunea pentru binecuvântare la casa de prăznuire şi la noul şi foarte frumosul lumânărar pe care îl aveţi aici şi pe care, cu îngăduinţa părintelui, îl iau ca model de recomandat şi pentru alte biserici şi mănăstiri”, a spus Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Conştiința noastră, apărătoare a ortodoxiei

După slujba de sfinţire, în biserica devenită neîncăpătoare, s-a săvârşit Sfânta Liturghie de către soborul de preoţi şi diaconi în frunte cu PS Damaschin Dorneanul. Slujba a fost înfrumuseţată de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Mitropolit Dosoftei'' Suceava şi părintele profesor Constantin Dan Magdalena, dirijor al acestui grup coral care vine de multe ori la această parohie pentru a fi alături de credincioşi prin frumoasele cântări. În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, PS Damaschin a vorbit despre calea care să ne conducă către Dumnezeu, despre îndepărtarea de ură, de nesimţire şi lăcomie, dar şi despre conştiința noastră, ca apărători ai bunurilor bise­riceşti, ai tradițiilor sfinte care împodobesc sfânta noastră Ortodoxie şi a familiei, prin implicarea în viaţa cetăţii, dar şi a ţării. Ierarhul sucevean a dat ca exemplu Referendumul din anul 2018 pentru redefinirea familiei în Constituţie, care s-a încheiat cu un eşec prin lipsa prezenţei la urne, o parte din vină aparţinând şi unor posturi de televiziune, care i-au determinat pe oameni "să nu se implice în luarea deciziilor care îi privesc nu numai pe cei cu drept de vot ci, şi pe copiii şi nepoţii lor, efectele fiind vizibile în câţiva ani".

La sfinţirea din 1977, „cea mai frumoasă şi mai curată biserică din Fălticeni”

Biserica Fălticenii Vechi a fost construită în anul 1861, Preasfinţitul Damaschin fiind al doilea ierarh care sfinţeşte această biserică în istoria sa lungă şi frumoasă. Prima sfinţire a fost făcută în anul 1977, de Patriarhul Teoctist, de vrednică pomenire, împreună cu doi călugări de la Muntele Athos, în timpul părintelui Ilie Ilisei, aşa cum a precizat scriitorul Grigore Ilisei.

„Este o zi pe care eu şi întreaga comunitate de aici de la Fălticenii Vechi am aşteptat-o, este o zi istorică pentru biserica de la Fălticenii Vechi pentru că Preasfinţitul Damaschin este al doilea ierarh care intră în biserica noastră, biserică care, după numele pe care îl poartă, are o istorie lungă şi frumoasă. Istoria unei biserici este un ciclu de viaţă şi este necesar ca la un anumit număr de ani să se facă lucrări ample de restaurare. Când am venit aici ştiam foarte puţine lucruri despre biserică şi parohie, îmi aducem aminte de <Amintirile> lui Ion Creangă când povestea că a venit la Şcoala de catiheţi. Apoi căutând şi citind am ajuns la cel care şi-a pus amprenta pe istoria acestei biserici, părintele Ilie Ilisei, şi am găsit câteva cuvinte scrise care mi-au dat acest imbold, această dorinţă de a reface ceea ce a fost biserica de la Fălticenii Vechi, la sfinţirea din 1977, când <era cea mai frumoasă şi mai curată biserică din Fălticeni>. Când ne-am apucat în urmă cu doi ani de lucrări mă gândeam dacă va orândui bunul Dumnezeu ca până ajung la pensie să termin câte ceva din ce mi-am propus. Iată că au trecut doi ani şi s-au realizat foarte multe lucrări la biserica noastră. Am început la biserică cu instalaţia electrică, cu instalaţia de încălzire, s-a schimbat acoperişul, mobilierul, am continuat cu lucrările de restaurare a picturii, o lucrare foarte amplă, costisitoare, realizată de pictorii Mihaela şi Marius Brajinca. S-a refăcut faţada, s-a făcut bucătărie la casa de praznice, s-a amenajat curtea şi toate celelalte pe care le ştiu cei de aici, pentru că am lucrat împreună. Vreau să aduc mulţumiri tuturor celor care ne-au sprijinit la aceste lucrări şi mai sunt şi altele pe care sper să le ducem la bun sfârşit. Vreau să mulţumesc IPS Pimen şi Preasfinţitului Damaschin pentru binecuvântările pe care ni le-au dat de fiecare dată când am săvârşit aici lucrări, pentru că, fără binecuvântarea lui Dumnezeu prin ierarhii noştri, nu putem face din puţin mult, aşa cum a făcut Iisus Hrisots când a săturat cu cinci pâini şi doi peşti o mie de oameni. Mulţumesc credincioşilor, sentimentul pe care l-am avut a fost că fiecare a dat după putinţă şi toate meritele sunt ale oamenilor care au contribuit cu cât au putut. Aduc mulţumiri deosebite Preasfinţitului Timotei Aioanei, familiei pictorilor Mihaela şi Marius Brajinca, părintelui protopop Adrian Dulgheriu, părintelelui Ştefan Bolohan, care ni s-a alăturat de un an întru slujire şi împreună cu familia sa ne-a ajutat foarte mult, Consiliului Parohial, unde, fiind oameni mai în vârstă, aceştia s-au gândit că părintele este nebun când a spus ce vrea să facă şi s-au uitat aşa la mine şi au spus: <Părinte facem, dar cu ce?> M-au încurajat, m-au sprijinit şi iată că am făcut. Mulúmesc părintelui Mihai Axinia, părintelui Lucian Nistor şi părintelui Teofil care au fost parohi aici, care m-au răbdat, presiunea fiind destul de mare în această perioadă, lui Andrei, cântăreţul nostru, care nu îşi face datoria numai la strană, ci m-a ajutat în toate lucrările”, a spus preotulparoh Gabriel Hlade, rugându-se ca Dumnezeu să răsplătească osteneala tuturor, să primească toată jertfa făcută.

La final a avut loc o slujbă de pomenire a celor adormiţi, fiind rostită rugăciunea pentru preoţii parohi ajunşi în Împărăţia cerurilor.