De peste 25 de ani

Copii necăjiţi din Rădăuţi şi Frătăuţii Noi au, de peste 25 de ani, un loc în care vin zilnic să mănânce, să-şi facă lecţiile, să primească suport emoţional şi să înveţe că viaţa poate fi şi altfel decât au văzut acasă. Este vorba despre copii lăsaţi de izbelişte sau ai căror părinţi au nivel de educaţie scăzut, care nu sunt interesaţi de soarta celor cărora le-au dat viaţă, părinţi cu venituri mici, cu mulţi copii, cu comportamente agresive sau deviante. La Centrul social de zi „Maria Wald” din Rădăuţi, 50 de copii cu vârste între 3 şi 13 ani vin la ora 12.00 să mănânce. După masă îşi fac temele, fac sport, se joacă şi au diverse activităţi în cadrul centrului, ne spune asistentul social Hermina Semeniuc, care este şi logoped. Cei care au nevoie fac şi terapie, în sălile special amenajate. Există, de asemenea, un program de igienă personală, cu spălat pe dinţi şi duş, mai ales că majoritatea nu dispun de condiţii acasă. Cu programare, aici îşi spală şi hainele şi nu de puţine ori, pe lângă lucrurile proprii, aduc şi haine ale celorlalţi membri ai familiei, lenjerie sau pături.

Înainte de a pleca acasă, la ora 17.45, iau şi cina, iar unii primesc şi mâncare pentru acasă, pentru că acolo nu au efectiv ce să mănânce.

Chiar dacă acum este vacanţă, copiii continuă să vină. Hermina Semeniuc ne spune că centrul este închis doar în luna august şi de sărbători, când cei şapte angajaţii îşi iau concediu.

Am găsit-o aici pe Andreea, în vârstă de 10 ani, din Frătăuţi. Îşi făcea temele de vacanţă ajutată de sora Tereziana, din Congregaţia Jesu, pedagog social şi învăţătoare. Andreea ne-a spus că vine la „Maria Wald” de anul trecut, invitată de o altă fetiţă din sat. „Îmi place foarte mult aici”, ne-a spus ea veselă.

Alţi copii erau în curte, la strâns frunzele. Împreună cu ei se afla şi unul dintre părinţi, Radu Acatincăi. El are trei copii care de circa 8 ani vin la centru zi de zi. Hermina Semeniuc explică prezenţa lui: „Chemăm aici şi părinţii, acolo unde mai sunt acasă, şi îi implicăm în activităţi. Avem un grafic, cu programare şi ei ştiu că trebuie să vină să ajute la curăţenie, la sera de legume, în livadă, la pregătirea conservelor pentru iarnă etc. La început a fost mai greu, veneau 3-4 familii, acum vin toţi”.

Ea a spus că terapia şi consilierea psihologică se aplică atât la copii, cât şi la părinţii care au nevoie de sprijin, fie că este vorba despre violenţă domestică, fie sunt neajutoraţi în faţa problemelor de zi cu zi. „Maria Wald” este un centru în care copiii din clasele V-VIII primesc şi educaţie sexuală pentru o viaţă independentă, efectuată de un medic, asistent social şi psiholog. Ei vin „din medii în care au văzut şi au trăit multe”, astfel că cei care se ocupă de educarea lor nu neglijează această latură.

Peste 1.000 de copii au beneficiat de serviciile centrului social

Cum au ajuns să lucreze împreună oameni din sfere atât de diferite ne povesteşte directorul Centrului Social „Maria Ward”, sora Felicitas.

De la ea aflăm că bazele activităţii au fost puse de o familie din Italia, Tonino şi Fortunata Rossi, care au vizitat pentru prima dată România înainte de 1990 şi „au văzut foarte mulţi copii săraci”. Atunci au intervenit punctual sprijinind câteva familii necăjite din zona Falcău şi Poiana Micului. După 1990 au venit mai des şi, profund impresionaţi de copiii necăjiţi, au înfiinţat o cantină la Rădăuţi, pe care în 1994 au transformat-o în Asociaţia ISEA Gepetto. „Ofereau copiilor sprijin pentru a nu abandona şcoala şi familia, educaţie de igienă, servicii de consiliere şi logopedie, dar era dificilă gestionarea de la distanţă. Au văzut că nevoile sunt tot mai mari şi au luat legătura cu preotul catolic Iosif Doboş, din Rădăuţi, care i-a sfătuit să meargă spre congregaţia noastră. În 1994 am preluat noi activitatea. Eu am venit în 2001, de la Bucureşti”, povesteşte sora Felicitas, absolventă de Teologie – asistenţă socială, terapeut prin joc şi dramă şi educator/învăţător. Înainte de a veni aici, a lucrat în Bucureşti cu diverse asociaţii pe proiecte în domeniul violenţei domestice şi al traficului de persoane şi ca educator la o grădiniţă a congregaţiei.

La Rădăuţi a găsit o casă veche, cu două camere şi în mijloc cu o bucătărie. „Nu erau condiţii standard pentru un centru de zi. Trebuia să fac un centru nou şi nu aveam nici un ban. Atunci am adunat oamenii importanţi din zonă, le-am spus care este situaţia şi am întrebat cum putem să mergem mai departe cu această activitate. Și ei au spus că vor finanţa un centru nou. S-a creat un grup de lucru, am făcut un proiect de finanţare, pe care l-am prezentat în 2012 mai multor oameni de afaceri. Firma Holzindustrie Schweighofer a acceptat să finanţeze integral construirea întregului centru. A început construcţia centrului în 2013, în 2014 a fost gata. Dotarea a fost finanţată de sponsori din Franţa, Germania şi Austria, pe proiecte”, îşi aminteşte sora Felicitas.

Au venit în ajutorul copiilor voluntari de la L'Ècole Lacordaire, Asociaţia Graines de Joie Marsilia, Fundaţia Air France şi în mod constant Tonino şi Fortunata Rossi. „Noi venim să ajutăm”, ne-a spus Tonino, la fel ca şi tânărul francez Etienne Ruffinatto. Etienne are 21 de ani şi este student la facultatea de educaţie fizică şi sport din Marsillia. Acum este a treia oară când vine la Rădăuţi. „Mi-a plăcut aici şi am hotărât să mă întorc. Am venit să ajut”, ne-a spus el.

Alături de străini sunt şi 27 de voluntari români, pe patru departamente – scriere de proiecte, marketing, artă şi creaţie şi resurse umane. Au rămas alături de centru, ca voluntari, inginerii care au lucrat la construcţie, copii care au fost beneficiari, dar şi tineri de la Aşezământul de copii „Sfântul Ierarh Leonte” Rădăuţi, patronat de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. „Avem o colaborare foarte bună cu ei, ne trimit pâine. Ne întâlnim des cu maica Ecaterina, cu părintele Iustin, discutăm... Una dintre voluntarele noastre locuieşte la Sf. Ierarh Leonte şi are binecuvântarea părintelui Iustin să vină la noi”, a arătat sora Felicitas. O întrebăm cum reuşeşte să convingă atâţia voluntari să vină să ajute copii. „Nu conving pe nimeni. Oamenii vin, trăiesc ceva aici şi rămân lângă noi. Până acum, peste 1.000 de copii au trecut prin centru şi rezultatele se văd, sunt pe termen lung”, răspunde călugăriţa.

Ne povesteşte despre copii care când au venit pentru prima dată la „Maria Wald” nu ştiau nici măcar să se spele pe mâini sau pe dinţi şi care au învăţat ce înseamnă igiena, să aşeze masa, să facă ordine după ce au mâncat sau şi-au făcut lecţiile ori după joacă. Alţi copii au intrat la liceu, deşi aveau probleme foarte mari la şcoală; unii se întorc în postura de voluntari. O fetiţă care a beneficiat de serviciile centrului este acum la Londra, profesor de biologie, alta a învăţat şi a devenit stewardesă.

„Maria Wald” are cheltuieli anuale de 80.000 de euro

Conform bilanţului, Centrul „Maria Wald” are cheltuieli anuale de 80.000 de euro, de la salariile celor şapte angajaţi - psiholog, asistent social, pedagog social, administrator, bucătar, personal pentru curăţenie, până la pasta de dinţi sau caietele pe care îşi fac temele copiii.

De 10 ani, este susţinut financiar o asociaţie din Franţa şi de prietenii deja amintiţi – firme, asociaţii, persoane fizice. Consiliul Judeţean Suceava a ajutat cu organizarea unei tabere internaţionale de creaţie, Primăria Rădăuţi alocă în fiecare an fonduri pe finanţările nerambursabile. Sumele sunt mici, dar fiecare ban contează. „Am lucrat foarte mult cu comunitatea locală de aici. Frumuseţea este că am pornit de la ceva foarte mic, dar Dumnezeu conduce această misiune. Oamenii se simt ca într-o familie, fiecare se poate dezvolta ca persoană”, a spus sora Felicitas. Centrul lucrează pe proiecte, organizează târguri şi sora Felicitas caută permanent soluţii pentru a ajunge la independenţă financiară. „Ne-am gândit la soluţii de autofinanţare şi am decis să înfiinţăm un centru de prelucrare a legumelor şi a fructelor. Terenul l-am primit deja ca donaţie, alături de serviciile pro-bono din partea specialiştilor în arhitectură şi construcţii. Am aplicat la programul Start-up Nation şi am primit finanţare pentru achiziţia de utilaje, dar nu şi pentru construirea spaţiului de producţie. Ca întotdeauna, compania Holzindustrie Schweighofer este alături de noi şi ne-a oferit 10.000 de euro pentru construcţia spaţiului de producţie”, a mai afirmat sora Felicitas.

Scopul principal al centrului „Maria Wald” este acela de prevenire a abandonului familial şi şcolar, iar la acest scop contribuie voluntari, atât din Rădăuţi - din rândul profesorilor şi al elevilor de liceu - cât şi din mediul internaţional.