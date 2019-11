Infrastructură

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, ieri, începerea lucrărilor de asfaltare pe drumul judeţean 208 C, în oraşul Liteni, de la limita cu judeţul Botoşani, pe tronsonul prin Vercicani şi Roşcani. Gheorghe Flutur a declarat că în această dimineaţă a ţinut să le facă o surpriză locuitorilor din oraşul Liteni, motiv pentru care Consiliul Judeţean Suceava a început lucrările de modernizare pe acest tronson de drum. „Vremea este încă favorabilă, motiv pentru care am vrut să le facem o surpriză locuitorilor oraşului Liteni. Din acest motiv am început lucrările de asfaltare pe un tronson de drum de 4,4 kilometri, de la limita cu judeţul Botoşani, prin localităţile Vercicani şi Roşcani, până în apropierea cu trecerea la nivel de cale ferată”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că pe acest tronson va fi asfaltat şi podul peste râul Suceava. Preşedintele CJ Suceava a precizat că lucrările pe acest drum erau absolut necesare în condiţiile în care se afla într-o stare avansată de degradare. Din acest motiv, a spus Flutur, pe tot tronsonul care a intrat în reabilitare va fi turnat un strat dublu de asfalt. „Practic vom face legătura prin acest drum până la intrarea în oraşul Liteni. La începerea lucrărilor am văzut că lumea era foarte mulţumită şi surprinsă. Am cerut constructorului mobilizare maximă, starea vremii ne-a permis, iar astăzi lucrările sunt foarte avansate şi vreau să le finalizăm în aceste zile. Puţini credeau că vom reuşi să terminăm în acest an reparaţiile la acest drum. Sunt mulţumit că am reuşit să includem pe lista drumurilor reparate în acest an şi acest drum, şi să le aducem astfel o bucurie oamenilor de aici. Și sper că în cel mai scurt timp vom putea să anunţăm o altă surpriză, şi anume modernizarea pe fonduri europene a drumului Dărmăneşti – Suceava – Bosanci – Udeşti – Liteni – Dolhasca – limita cu judeţul Iaşi”, a declarat Gheorghe Flutur, care a adăugat că pe raza judeţului, lucrările pentru acest drum au fost împărţite în două tronsoane.

Flutur: În momentul de faţă se analizează ofertele pentru modernizarea drumului Dărmăneşti – Suceava – Dolhasca - Iaşi

Preşedintele CJ Suceava a mai afirmat că pentru acest drum „nu mai suntem la mâna Consiliului Judeţean Iaşi”, fiind organizate deja licitaţiile pentru cele două tronsoane ale acestui drum de pe raza judeţului Suceava. Au fost depuse oferte, acestea fiind în evaluare. Gheorghe Flutur a declarat că pentru modernizarea acestui drum costurile au crescut cu aproximativ 15 milioane de euro, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018. Flutur a spus că pentru a acoperi această sumă Consiliul Judeţean Suceava a contractat un împrumut.

În acelaşi timp, preşedintele CJ Suceava a declarat că la ora actuală au început lucrările de asfaltare pe un nou tronson de drum, pe o porţiune de 9 kilometri, de la Stulpicani spre Ostra. El a adăugat că se lucrează şi pe drumul judeţean din Câmpulung Moldovenesc, pe Izvorul Alb, spre Rarău, dar şi pe drumul de la Pleşa, care face legătura dintre Mănăstirea Humorului şi Cacica, unde s-au turnat casete pentru şanţuri. Șeful administraţiei judeţene a mai declarat că se lucrează în comuna Boroaia, dar şi la Slatina, pentru modernizarea tronsonului Slatina – Găineşti, precum şi pe tronsonul de la Hârtop la Vultureşti.