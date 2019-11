Rădăuți

Aproape 50 de tineri rădăuțeni au comemorat, miercuri seară, victimele de la Clubul „Colectiv” din București, moment de la care s-au împlinit patru ani. Tinerii, mobilizați de grupul de inițiativă „Rădăuțiul civic” pe platoul din vecinătatea statuii lui Bogdan Vodă, au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor de la club, au aprins lumânări și au ascultat câteva melodii ale formației Goodbye to Gravity. Concluzia comună a celor prezenți la comemorare se leagă de speranța ca asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată și să se afle adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la clubul „Colectiv”. Cristina C., reprezentantul grupului „Rădăuțiul civic”, a declarat: „Am organizat și în acest an comemorarea victimelor de la „Colectiv”, un eveniment trist…Din păcate, nici după patru ani nimeni nu e pedepsit pentru ce s-a întâmplat, încă nu s-a găsit nici un vinovat. E o stare de anormalitate, însă noi sperăm ca organele în drept să-și facă datoria și să scoată adevărul la lumină. Din ceea ce am văzut până acum, chiar nimeni nu e de vină, toată lumea își declină responsabilitatea, până la urmă, de vină sunt morții…”.