Execuţie politică?

Viceprimarul municipiului Rădăuţi, Bogdan-Andrei Loghin, care îndeplinea şi funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Rădăuţi, a fost exclus din Partidul Social Democrat, după şedinţa de partid organizată marţi seară, situaţie în care va pierde calitatea de consilier local, deci şi cea de viceprimar. Potrivit comunicatului primit de la Organizaţia Municipală PSD Rădăuţi, comunicat semnat de preşedintele formaţiunii politice, primarul Nistor Tătar, în cadrul şedinţei au fost analizate şi dezbătute principalele motive, venite dintr-un cumul de fapte, ale vicepreşedintelui Bogdan-Andrei Loghin, care au stat la baza propunerii de excludere. „Având în vedere faptele sale din ultima perioadă, consider că acesta nu a respectat Statutul Partidului Social Democrat şi respectiv, Programul Politic al partidului şi, prin urmare, nu a acţionat pentru realizarea obiectivelor acestuia”, a afirmat Tătar. Liderul pesediştilor rădăuţeni mai arată că "poziţia pe care a exprimat-o Loghin în şedinţele Biroului Executiv, dar şi în celelalte activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiei nu au făcut altceva decât să genereze un dezechilibru intern şi riscuri politice pentru următorul an electoral. Aceste acţiuni ale sale au declanşat un sentiment de îngrijorare în rândul tuturor membrilor organizaţiei". În comunicat se mai arată că "vicepreşedintele Loghin nu a contribuit la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, ideile şi opiniile sale nu şi le-a exprimat în cadrul organizat al partidului, nu a respectat hotărârile majorităţii şi cele adoptate de organele ierarhic superioare şi a folosit expresii jignitoare la adresa unor colegi". Nistor Tătar a precizat: „În întreaga sa activitate, nu a dovedit corectitudine şi moralitate, aducând daune imaginii şi prestigiului partidului. Prezenţa sa în televiziune, în mediul on-line, în care afirmă faptul că este curtat de alte partide şi anumite articole din ziare, întăresc acest lucru. Acestea sunt unele dintre motivele care au condus la luarea acestei hotărâri, care a fost adoptată cu raţiune şi în interesul partidului şi nu pentru interesele individuale ale unei persoane”.

Loghin: „Îmi spuneau anterior că nu se mai poate lucra cu Tătar, că se dezic de el, iar la discursul pe care l-au avut la şedinţă au avut o poziţie exact inversă”

Bogdan Loghin crede că i s-a regizat o execuţie politică, dar recunoaşte că nu se mai regăseşte de mai mult timp în echipa PSD-ului rădăuţean, şi afirmă că va candida pentru fotoliul de primar al municipiului Rădăuţi la alegerile locale din 2020: „Din cei 27 de membri care au participat la vot, pentru că eu nu am participat la această <execuţie>, 22 au votat pentru excluderea mea, trei s-au abţinut şi doi au votat împotrivă. Sunt dezamăgit de acuzele puerile care mi s-au adus, abia aştept să văd şi motivarea în scris, însă pot să spun că de mult timp nu mă mai regăsesc în această echipă, echipă în care fiecare îşi urmăreşte interesul. Dacă aveam susţinere mergeam mai departe, dar am văzut că majoritatea se îndreaptă într-o direcţie greşită. Imediat după şedinţă, telefonul mi-a sunat din toate direcţiile, nu doresc să mă laud că am fost sunat de toate partidele, dar m-au sunat oameni de bine. Fac o paranteză şi spun că există mulţi oameni cu funcţii, chiar şi din primărie, care nu îşi pot exprima public acordul faţă de poziţia mea din cauză că ar fi chemaţi imediat sus la raport. Vă spuneam că mi s-au adus acuzaţii puerile. Una ar fi că în timpul concediului de odihnă m-aş fi dus la un prieten, la o cafenea, şi acolo aş fi pus la cale nevotarea unui proiect, ceea ce nu este real. Apoi că nu aş fi făcut campanie doamnei Viorica Dăncilă. Vă rog să mă credeţi, chiar nu mă reprezintă această doamnă. Când am intrat în PSD acest partid era foarte puternic. Dacă aş compara guvernul de atunci cu guvernul de acum, ar ieşi o imagine deloc plăcută. Mai mult, acum nu există nici încrederea că ceva se va schimba. Apoi, părerile celor care se expun public, care îşi aduc aportul pentru binele partidului, să fie călcate în picioare de ceilalţi care îşi urmăresc doar interesul propriu? Nu e normal. Vreau să menţionez că nu voi contesta măsura luată de partid în nici un fel. Am rămas surprins de ceea ce înseamnă partidul la şedinţa de marţi seară, am văzut poziţiile unora, care îmi spuneau anterior că nu se mai poate lucra cu Tătar, că se dezic de el, iar la discursul pe care l-au avut acolo au avut o poziţie exact invers. Eu le mulţumesc şi membrilor de partid care au mai pus o cărămidă la temelia pe care cresc şi văd ce înseamnă politica…Oricum voi candida, cu siguranţă, pentru Primăria municipiului Rădăuţi!”.

Loghin a mai îndeplinit calitatea de viceprimar în intervalul octombrie 2015-iunie 2016

Trebuie precizat că Loghin a mai avut anterior calitatea de viceprimar, din octombrie 2015 până la alegerile locale din 2016, după aproape 200 de zile de derivă în care municipiul Rădăuţi a funcţionat fără Consiliu Local şi cu mai multe improvizaţii la vârful administraţiei locale. Bogdan Loghin are 38 de ani, este absolvent de Știinţe Economice şi a devenit membru PSD în anul 2005.