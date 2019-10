Modernizare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat finalizarea lucrărilor de asfaltare a drumului prin Pasul Puzdra, între Holda şi Ostra. Gheorghe Flutur a mers ieri în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor, el declarând că după finalizarea asfaltării, în perioada imediat următoare va începe şi marcarea acestui drum. „Este vorba despre drumul care leagă oraşul Broşteni de Suceava, prin Stulpicani şi Frasin. În total s-au asfaltat 21 de kilometri de drum. Și ce este important este că zona cea mai grea, Pasul Puzdra din Holda până la Ostra, e finalizat şi modernizat. Urmează marcajul rutier”, a declarat Flutur, care a mai adăugat că în momentul de faţă s-au realizat lucrări de asfaltare şi pe porţiunea de drum de la ieşirea din oraşul Frasin până la Stulpicani, spre Gemenea. „În aceste zile se continuă asfaltarea şi spre Ostra. Aici o lucrare specială pentru că se va pune un strat geotextil, o plasă specială care să facă legătura între beton şi asfaltul pe care îl turnăm”, a explicat şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur a ţinut să sublinieze faptul că CJ Suceava nu are nici o atribuţie pentru modernizarea acestui drum judeţean pe raza oraşului Frasin, obligaţia revenind primăriei oraşului. „Amintesc că pe raza oraşului Frasin nu avem noi, Consiliul Judeţean Suceava, atribuţii de modernizare a drumului, ci e obligaţia oraşului, care are un proiect în derulare aici”, a declarat preşedintele CJ Suceava.

Flutur a ţinut să reamintească faptul că în ultimii trei ani, instituţia pe care o conduce a solicitat în nenumărate rânduri fonduri de la Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru modernizarea acestui drum, însă nu a primit nici un ban. „De trei ani am cerut Guvernului bani prin PNDL pentru acest drum şi nu ni s-a aprobat. Din acest motiv am făcut un împrumut şi am scos la licitaţie lucrarea. Dar din cauza legislaţiei, adică Ordonanţa 114, preţurile au crescut şi nu s-a adjudecat licitaţia şi am început asfaltarea din surse proprii a drumului care arăta cel mai rău din judeţ. Iar acum putem să anunţăm că se circulă foarte bine şi sunt bucuros să spun că drumul prin Pasul Puzdra a fost asfaltat”, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a mai precizat că în paralel cu lucrările pe acest drum judeţean s-a început asfaltarea pe drumul către Codrii Seculari de la Slătioara. Flutur a spus că până în prezent s-a turnat asfalt pe o lungime de 4,5 kilometri a drumului, iar în primăvara anului viitor se vor realiza lucrări de modernizare până în Codrii Seculari. De asemenea, preşedintele CJ Suceava a declarat că tot din primăvara anului viitor vor începe lucrările de asfaltare pe drumul dintre Stulpicani şi Câmpulung Moldovenesc.