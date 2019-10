Belşugul toamnei

Copiii grădiniţei din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Vicoveanu” din Vicovu de Jos au prezentat vineri un frumos program artistic, la finalizarea proiectului ”Toamna” derulat de-a lungul săptămânilor de activitate din ultima perioadă. Organizat sub forma unui carnaval al toamnei, proiectul a beneficiat şi de ajutorul substanţial al părinţilor, care împreună cu copiii lor au realizat o expoziţie în cadrul căreia au prezentat aranjamente decorative, frumos realizate, folosind elementele care dau frumuseţe acestui anotimp.

La grupa mare, de care se ocupă educatoarea Elena Galan, programul artistic ”Farmecul Toamnei” a fost organizat după un proiect tematic derulat de-a lungul ultimelor 4 săptămâni. Spectacolul prezentat de copii a fost organizat sub forma unui carnaval al toamnei, în cadrul căruia fiecare copil a îmbrăcat haina unui fruct sau a unei legume, recitând câteva versuri despre savoarea sau beneficiile acelui dar al toamnei, atât de mult aşteptat. Cântecele au însoţit spectacolul în care, cu zâmbetul pe faţă, copiii au adus belşugul toamnei pe scenă, prezentând cele mai populare fructe şi legume, încununate de frumuseţea crizantemelor, sub bagheta ”Zânei Toamnei”, pusă în scenă de Maria Daneliuc. Educatoarea Elena Galan ne-a relatat despre organizarea acestui proiect deosebit:

”În cadrul proiectului am acordat câte o săptămână celor mai importante aspecte care definesc acest anotimp. Am discutat în primele zile despre aspectele caracteristice ale toamnei, am continuat apoi despre darurile pe care ni le trimite acest anotimp, fructe şi legume. La final, în semn de mulţumire şi respect, ne-am oprit la florile din urmă, <Florile toamnei-Crizantemele>. Prin toate activităţile desfăşurate la grupă, copiilor li s-a oferit posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele pe care le aveau, dar şi de a-şi satisface curiozitatea cu informaţii despre lucruri neştiute. Le mulţumesc familiilor care de fiecare dată şi-au onorat calitatea de parteneri educaţionali de primă mână, fiind alături de copii cu ajutorul informaţiilor despre problemele care-i preocupă, dar şi cu materialele interesante trimise la grădiniţă, de-ai fi zis că toamna şi-a mutat cartierul general la noi în grupă.”

Ca o confirmare a celor spuse de ea, în holul central al grădiniţei s-au putut admira lucrările realizate de copii alături de părinţi şi chiar lucrări individuale. Copiii s-au arătat foarte entuziasmaţi şi au fost îndrumaţi în munca lor pentru a se bucura de toate frumuseţile acestui anotimp şi de natura din jurul lor. Pentru aceasta, toate educatoarele din grădiniţă au desfăşurat în această perioadă activităţi atractive, foarte multe în aer liber, în parcul comunal şi în curtea generoasă a grădiniţei, într-o perioadă de toamnă călduroasă în care şi vremea a ţinut cu ei.

Directoarea şcolii, Pompilia Țugui, a fost alături de copii şi părinţi în derularea acestei frumoase activităţi şi ne-a spus:

”Pe mine mă bucură faptul că şi afară ziua e frumoasă şi toamna ne răsfaţă atât cu culorile ei frumoase, cât şi cu roadele bogate. Ceea ce am văzut astăzi aici mi-a umplut inima de bucurie, constat că e o colaborare foarte bună între părinţi şi doamnele educatoare. Ieri am asistat şi am văzut cum mămicile au adus acele aranjamente, au ajutat cadrele didactice să le aşeze şi vedeam pe chipurile lor o bucurie că finalul activităţii e încununat de un eveniment frumos. Ca director pot să spun că sunt împlinită atunci când văd pe chipurile copiilor fericire şi pe chipul părinţilor mulţumire, acesta fiind în fond scopul activităţilor pe care le facem. Afară avem acel parc tematic terminat, cu foişorul în care se pot desfăşura activităţi în aer liber şi pe care îl vom înfrumuseţa în primăvară cu flori şi pomişori, pentru a deveni mult mai atractiv pentru copii.”

La întreaga acţiune au participat cu prăjituri de fructe şi bunătăţi părinţii copiilor, reprezentanţii Fabricii de Brânzeturi Aida dăruind şi ei copiilor dulciurile atât de mult îndrăgite de copii.