La Fălticeni

Timp de două zile, pe 19 şi 20 octombrie, în centrul municipiului Fălticeni s-a desfăşurat a XVI-a ediţie a Târgului Mărului şi a V-a ediţie a Festivalului Fanfarelor. Deschiderea oficială a târgului a avut loc sâmbătă, 19 octombrie, în prezenţa prefectului Mirela Elena Adomnicăi, a deputatului Alexandru Rădulescu, a directorului general al APIA - Adrian Pintea, a primarului Gheorghe Cătălin Coman, a directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Suceava, Haralampie Duţu, a directorului APIA Suceava,Eugen Mogoş.

Prin Târgul Mărului, organizatorii, Primăria şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni, în colaborare cu Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Cooperativa „Livezile” Fălticeni, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Asociaţia „Produs în Bucovina", Centrul Cultural Bucovina şi Asociaţia Culturală „Vatra Satului”, au încercat, în limita posibilităţilor legale, să ofere o mână de ajutor pomiculturii şi producătorilor locali, derulând două campanii: „Ajută Fălticeniul! Cumpără produse locale” şi „Cumpără produse româneşti! Susţine producătorii autohtoni”.

“Târgul Mărului este o manifestare devenită tradiţională la Fălticeni. Vremea e frumoasă, oamenii sunt buni, primitori. Am făcut o tură de piaţă şi am văzut foarte multe produse de calitate, mere care arată extraordinar şi care în mod sigur sunt şi foarte gustoase. Adresez o invitaţie tuturor să vină la Fălticeni să cumpere mere de Fălticeni. Sunt frumoase, gustoase, sănătoase, ecologice, şi cred că e o datorie a noastră, a administraţiei publice locale, dar şi a tuturor cetăţenilor să valorificăm produsele autohtone prin consumul cu prioritate al produselor româneşti. Am luat decizia de a realiza acest eveniment aici, în zona centrală a municipiului, chiar dacă piaţa de aici este în renovare, pentru că şi mărul reprezintă un element central în tot ceea ce înseamnă zona şi economia Fălticeniului. Vă aşteptăm, oameni buni, cu drag! Veniţi să cumpăraţi mere de Fălticeni. Sunt cele mai bune. Vă garantează primarul municipiului Fălticeni”, a fost îndemnul primarului Gheorghe Cătălin Coman.

Valorificarea produselor locale trebuie să devină o prioritate

Faţă de anii precedenţi, din cauza lucrărilor de reamenajare a Pieţei “Nada Florilor” şi a spaţiului limitat destinat producătorilor de mere şi Asociaţiei “Produs în Bucovina”, anul acesta numărul producătorilor de fructe a fost mai scăzut, la fel şi cel al procesatorilor de lapte şi carne. Merele au fost cele mai căutate şi s-au vândut cu preţuri cuprinse între 2,5 lei/kg şi 3 lei/kg, dar nu au lipsit nici perele (5 – 6 lei/kg) sau gutuile (4 lei/kg). Vizitatorii au găsit o diversitate de produse obţinute în gospodărie (dulceaţă, siropuri, murături, zacuscă), produse din carne şi preparate tradiţionale, produse lactate, pâine pe vatră sau la tavă, prăjituri, produse apicole, puieţi de arbuşti şi pomi fructiferi, flori, băuturi alcoolice obţinute din fructe şi multe altele, păstrăv afumat. Nu a lipsit nici sucul de mere oferit de doi producători locali la preţul de 5 lei litrul, mustul la 10 lei litrul, distilatul de fructe cu preţuri variind între 40 şi 70 de lei litrul.

“Apreciez faptul că în ciuda lucrărilor care se execută la Piaţa <Nada Florilor>, ceea ce este un lucru bun pentru municipiul Fălticeni, domnul primar nu a suspendat anul acesta şi a organizat a XVI-a ediţie a Târgului Mărului, o ediţie care se bucură şi de o vreme foarte frumoasă care cred că va contribui şi la o participare mai numeroasă şi la o vânzare mai consistentă pentru producătorii care au confirmat participarea la acest târg. Asta ne face să apreciem că şi recolta de anul acesta este bună şi îmi doresc ca toţi cei care participă fie în calitate de producători, fie în calitate de cumpărători să aibă de câştigat de pe urma acestei a XVI-a ediţii a târgului şi să ne revedem şi le cea de-a XVII-a ediţie pe o piaţă renovată”, a precizat prefectul Mirela Elena Adomnicăi.

Soiuri performante, producţii afectate de vremea capricioasă din primăvară

În cadrul expoziţiei de fructe amenajată în faţa scenei, zece producători au prezentat soiuri de mere cunoscute, printre care se numără Rubinstar, Szampion, Gloster, Reinders, Generos, Idared, Ionathan, Golden delicious, Florina, Wagner, Kalter, Starkimson, Ionagold, Golden Reiders, Decosta, Pinova, Rădăşeni, dar şi soiuri mai puţin cunoscute în expoziţia de la Fălticeni, cum ar fi Red Jonaprince, un măr mare, de peste 200 grame, sau Golden Delicios Reinders, un fruct de o calitate excelentă, ambele prezentate de Andrei Constantin Dolceanu. Şi mărul Mutsu prezentat de Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Iaşi, Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură “Gheorghe Lazăr” Fălticeni a stârnit interesul, având o perioadă de înflorire târzie, favorabilă în condiţiile climatice din acest an. Tot cercetătorii fălticeneni au prezentat şi soiul de măr Redix, cu un gust dulce – acidulat, un soi de iarnă care poate fi păstrat trei luni de la recoltare sau 6 – 8 luni în depozite cu atmosferă controlată.

În ceea ce priveşte producţia de mere, vremea capricioasă din această primăvară a redus producţia de mere sau a afectat calitatea fructelor, pomicultorii sperând că în iarnă vom plăti cu 20 - 25% în plus pentru un kilogram de fructe din producţia autohtonă, în condiţiile în care, conform estimărilor, se aşteaptă în această toamnă şi o scădere cu 15 - 20% a recoltei de mere din Polonia. Perioada ploioasă a împiedicat polenizarea florilor de măr de către albine şi a pus în dificultate acţiunile de combatere a dăunătorilor, afectând chiar şi soiurile rezistente la rapăn şi făinare.

“Pentru mine este unul din cele mai frumoase momente publice din timpul anului care se produc în Fălticeni. Dacă vă uitaţi în jur, în afară de calitatea în sine a merelor şi a celorlalte produse expuse, cred că asistăm la o adevărată expoziţie, o adevărată formă de artă vizuală care a fost întregită şi de o idee foarte bună a primarului municipiului, prin faptul că azi a fost făcut Cetăţean de Onoare Maestrul Radu Bercea, un pictor în opera căruia mărul se regăseşte foarte des. Am asistat la o împletire foarte armonioasă a artei cultivării mărului şi a artei în sine a picturii. În jurul nostru este un adevărat peisaj pe care de acum încolo avem timp să-l savurăm”, a declarat deputatul Alexandru Rădulescu.

Subvenţiile, oful pomicultorilor de mai mulţi ani

Prezent la Fălticeni, Adrian Pintea, directorul general al APIA, i-a felicit pe organizatori pentru promovarea făcută, dar mai ales pe fermierii care au venit la acest târg cu produse frumoase, gustoase. Şeful APIA a fost şi generos cu comercianţii, cumpărând mere de Fălticeni şi miere de albine de Brădăţel.

“Sunt pentru prima dată în municipiul Fălticeni şi îmi place. Categoric, atât Ministerul Agriculturii, cât și noi, prin formele de sprijin pe care le acordăm, susținem producătorii locali, produsele autohtone și sperăm şi pe viitor, în viitoarea politică agricolă comună, că vor fi mult mai multe forme de sprijin pentru producătorii locali.

Ne-am străduit ca pentru anul 2019, începând cu data de 16 octombrie, aşa cum fermierii noştri sunt obişnuiţi, să declanşăm plata avansului şi APIA, în trei zile, a dat peste 360 milioane de euro către fermieri. Mă bucur că unii dintre ei i-au şi primit, pentru că procedurile bancare durează 2 - 3 zile”, a declarat directorul general al APIA, Adrian Pintea.

În cadrul întâlnirii cu pomicultorii, Adrian Pintea a discutat despre nivelul subvenţiilor din celelalte ţări europene, finanţarea culturilor nou-înfiinţate, pomicultorii români putând fi competitivi cu colegii lor din comunitatea europeană doar în condiţiile în care subvenţiile şi alte forme de ajutor din partea statului vor fi la fel în toate statele europene.

Bunătăţi pentru a o ajuta pe Briana

Cu produse obţinute în bucătărie au venit la Târgul Mărului şi copiii de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, în cadrul campaniei umanitare “Din suflet pentru Briana!”, inițiată de profesoara Elena-Gabriela Filip, consilier educativ. Cei mai mici comercianţi şi-au aşezat taraba cu borcane cu zacuscă, gem, dulceață, compot, miere, murături diverse, care mai de care mai îmbietoare şi pe care le-au donat şcolii mămicile, mătuşile sau bunicile harnice ale copiilor. Toţi ochii au fost aţintiţi spre standul şcolii, inclusiv Adrian Pintea, directorul general APIA, cumpărând produse de aici pentru a o ajuta pe Briana, elevă a şcolii, care are nevoie de tratamente şi ședințe zilnice de kinetoterapie. Singurii care au dorit să spună care a fost valoarea vânzărilor în cele două zile de târg au fost tot copiii. 7930 lei sunt banii adunaţi din totalul vânzărilor făcute de copii inimoşi din clasele a V-a B, a V-a A, IV-a C. Se pare că tot elevii au fost şi cei mai mulţumiţi de volumul vânzărilor. Pomicultorii, deşi au plecat duminică seara cu containerele goale, au spus că nu a fost unul dintre cei mai buni ani în privinţa vânzărilor.

Ca o completare a Târgului Mărului s-a desfăşurat Festivalul Fanfarelor, care a inclus, alături de renumitele fanfare ţărăneşti din judeţul Suceava, spectacole folclorice ale ansamblurilor şi soliştilor din Fălticeni, dar şi din mai multe localităţi ale judeţului Suceava, din Iaşi şi Bacău.