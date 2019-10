PRO SĂNĂTATE

Cercetătorii de la Universitatea din Rochester au descoperit că în timpul somnului, toxinele și reziduurile acumulate în zona creierului pe tot parcursul zilei sunt curățate cu ajutorul lichidului cefalorahidian. Când subiectul este treaz, activitatea de curățare a creierului este extrem de lentă, somnul reprezentând starea perfectă ca acest proces să se poată desfășura corespunzător.

Neurologul Andrew Newberg, promotor a neuroteologiei, a descoperit că în creierul celor care se roagă intens sunt activați lobii frontali și activitatea scade în lobii parietali.

Chirurgul și biologul francez Alexis Carrel, laureat al premiul Nobel, și medicul psihiatru Avdeev Dmitri – psihoterapeut, specialist în psihologie medicală, directorul Centrului de Psihoterapie Ortodoxă din Rusia – pun un accent deosebit pe efectele terapeutice ale rugăciunii în vindecarea bolilor și dezechilibrelor psihice, printre care se numără și insomnia.

O persoană care suferă de insomnie nu se poate elibera de cele mai multe ori seara, înainte de culcare, de gândurile de peste zi, despre: activități nefinalizate, insuccese, anumite discuții, evenimente, conflicte etc. Ele rulează în mintea omului iar și iar, chiar dacă a intrat în pat și este pregătit să adoarmă. Somnul va întârzia să apară sau va fi agitat, cu treziri repetate, fără o purificare mentală și emoțională înainte de intrarea în pat.

Rugăciunile înserării și cele de seară conțin multe sugestii pozitive ce au ca efect inducerea unui somn odihnitor și profund: „…și ne dăruiește această seară cu noaptea ce vine, desăvârșit sfântă, cu pace, fără păcate, fără sminteală, fără nălucire și în toate zilele vieții noastre.”, „…Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace…”, „…somn cu pace și fără mâhnire dăruiește-mi. Pe îngerul Tău cel apărător trimite-l să mă acopere și să mă păzească de tot răul…”. Aceste rugăciuni sunt astfel concepute încât eliberează mintea omului de preocupările obsesive de peste zi, îl echilibrează mintal și emoțional și îl fac să caute starea de iertare: „…dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn…”, „…iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi…”. Sunt menționate în rugăciuni toate direcțiile greșite de gândire și acțiune în care cineva se poate implica peste zi, astfel realizându-se o amplă dezactivare a lor prin conștientizare: „…de am greșit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu fapta, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de trândăvia și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea…”. Sugestiile pozitive ne induc o stare de siguranță, ne conduc în starea de somn profund, iar întreaga ființă, toate gândurile și grijile noastre, sunt încredințate lui Dumnezeu: „…păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt...”.

De multe ori după trezire se poate constata prezența unei stări de iritare, agitație și oboseală. În acest sens, rugăciunile de dimineață aduc o nouă purificare și echilibrare mentală și emoțională tot prin prezența sugestiilor pozitive: „…luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta…”. De asemenea, remarcăm și prezența sugestiilor pozitive care ne programează mental și emoțional pentru a trăi în armonie cu Dumnezeu pe parcursul zilei: „Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta…”. În concluzie, rugăciunile de dimineață și de seară sunt un element indispensabil în terapia somnului.

În toate cazurile avute la cabinet am colaborat pentru soluționarea lor cu preoți și duhovnici. Am observat în acest sens accentul deosebit pus de Părintele Stareț Arhimandrit Hariton Negrea, Mănăstirea Petru Vodă și Părintele Irimescu Petru din Rădășeni pe aceste rugăciuni de seară și dimineață și rezultatele deosebite avute de pacienți sub îndrumarea lor.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com