Fără oprire

Un bărbat recidivist din comuna Frătăuţii Noi este cercetat de poliţişti, după ce în urmă cu câteva zile a comis două furturi, în perioada în care se afla sub control judiciar pentru comiterea unui alt furt. Pentru noile fapte comise de acesta, pe numele său a fost emisă în cursul zilei de joi o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, riscând acum ca măsura controlului judiciar emisă în urmă cu circa două săptămâni să fie schimbată cu cea a arestului preventiv în perioada următoare.

Cercetările au fost demarate de poliţişti în urmă cu câteva zile, după ce două femei din localitatea Frătăuţii Noi au sesizat comiterea a două furturi din locuinţele lor. O primă plângere a fost înregistrată pe 10 octombrie, următoarea fiind depusă la poliţia din localitate patru zile mai târziu. Cele două au reclamat că din locuinţele lor au fost sustrase haine, o bicicletă şi alte bunuri, în valoare de câteva mii de lei. În cursul zilei de miercuri, a fost dispusă schimbarea încadrărilor juridice din infracţiunile de tentativă de furt în infracţiunile de furt calificat, iar prin ordonanţa emisă în aceeaşi zi, cele două fapte au fost reunite într-un sigur dosar penal. Drept principal suspect de comiterea furturilor a fost identificat Vasile Grumeza, un bărbat de 33 de ani, din Frătăuţii Noi, cunoscut cu antecedente penale, acesta fiind eliberat la 10 aprilie 2019 din penitenciar, unde a executat o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni pentru mai multe fapte de furt calificat. Poliţiştii au constatat că în momentul comiterii faptelor de furt, acesta se afla din nou sub control judiciar pentru perioada 4 octombrie - 2 decembrie, după ce comisese un furt de bicicletă la sfârşitul lunii septembrie. De asemenea, în momentul comiterii acelui furt, Grumeza se afla tot sub control judiciar, după ce la mijlocul lunii aprilie săvârşise două infracţiuni de ameninţare, una de violare de domiciliu, precum şi o infracţiune de nerespectare a unui ordin de protecţie. Din această cauză, după comiterea acelui furt, el a fost reţinut pentru 24 de ore, după care a fost cercetat în continuare sub control judiciar.

Prejudiciul creat în urma celor două furturi comise din locuinţa femeilor a fost recuperat parţial, iar în urma probelor administrate a fost luată decizia continuării urmăririi penale faţă de Vasile Grumeza, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Şi de această dată, el a fost reţinut 24 de ore în spatele gratiilor în cursul zilei de joi, urmând a fi audiat în calitate de inculpat de către procurorul de caz. Anchetatorii au întocmit pe numele bărbatului un referat pentru sesizarea instanţei de judecată, având drept scop schimbarea măsurii controlului judiciar cu cea a arestului preventiv.