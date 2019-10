Combustibil pentru Bioenergy

Producătorul de energie termică care alimentează sistemul centralizat de termoficare al municipiului Suceava, Bioenergy, va primi în avans suma de 10 milioane de lei, de la bugetul local, pentru achiziționarea de combustibil, necesar funcționării în sezonul rece.

Banii provin din suma de 18.349.000 de lei primiți recent de la Guvern, care a alocat fonduri, la nivel național, pentru echilibrarea bugetelor locale.

„Banii alocați sunt în special pentru Asistență socială, pentru indemnizațiile asistenților personali și ale persoanelor cu handicap etc. Sunt multe primării care nu au fundamentat aceste cheltuieli până la finele anului, noi am făcut asta, încât o sumă de 10 milioane de lei va merge în avans la Bioenergy, așa cum am făcut și anul trecut, încât să avem asigurată căldura în această iarnă. Cu banii dați anul trecut Bioenergy a putut funcționa exclusiv pe biomasă, ceea ce i-a permis să își mai regleze costurile, mai ales că nu mai încasează certificate verzi”, a precizat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Rectificarea bugetară prin care cele 10 milioane de lei, reprezentând subvenția pentru căldura furnizată populației, vor fi propuse să fie acordate în avans, va fi discutată în ședința de Consiliu Local de joi, 24 octombrie.

Banii vor avea ca destinație asigurarea unui stoc suficient de combustibil la furnizorul de energie termică, Bioenergy, dar banii vor fi achitați de primărie în conturile societății Thermonet, care se ocupă de partea de transport și distribuție a energiei termice, de unde vor fi virați mai departe.

Această măsură, luată și de alte administrații locale din țară, inclusiv în Capitală, dă posibilitatea producătorului de energie termică și își procure din timp combustibilul necesar pentru căldura locuitorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare.