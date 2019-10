Top 2020

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se poziţionează pe locul 144 în Topul internaţional al universităţilor din Europa Emergentă şi Asia Centrală, clasament ce cuprinde 354 de instituţii de învăţământ superior.

Clasamentul are la bază 10 indicatori: reputaţia academică (30%), reputaţia în rândul angajatorilor (20%), raportul dintre numărul de profesori şi numărul de studenţi (10%), numărul de lucrări per facultate (10%), reţeaua internaţională de cercetare (10%), impactul web (5%), personalul cu doctorat (5%), numărul de citări per lucrare (5%), ponderea studenţilor internaţionali (2,5%), ponderea profesorilor străini (2,5%).

Din topul celor 354 de universităţi, prind top 50 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (locul 40) şi Universitatea din Bucureşti (locul 42). Universitatea ”Al.I. Cuza” Iaşi este pe locul 68 şi pe locul III în topul universităţilor româneşti.

Față de Ediția 2018, când a intrat pentru prima dată în segmentul vizibil al topului, în zona 201-250, USV câștigă 57 de poziții, iar comparativ cu Ediția 2019, a pierdut un loc, în condițiile unui clasament ce s-a extins de la 301 la 354 de universități.

17 universităţi româneşti sunt în top, Universitatea din Suceava clasându-se a 11-a printre acestea.

USV a devansat Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti (ASE), universităţile din Sibiu, Craiova, Oradea, ”Ovidiu” Constanţa, Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei este remarcabil faptul că USV se situează în Top 100 în ce privește indicatorii de cercetare (poziția 97 la numărul de publicații indexate în SCOPUS raportat la numărul de cadre didactice și poziția 80 la numărul de citări raportat la numărul de publicații), ceea ce reflectă evoluția ascendentă deosebită a rezultatelor cercetării din USV și aprecierea acestora în comunitatea internațională. Pe de altă parte, este înregistrat un rezultat scăzut în ceea ce privește raportul dintre numarul de cadre didatice și numărul de studenți (poziția 251+), indicator care afectează negativ toate universitățile publice românești prezente în top. Această situație demonstrează finanțarea publică relativ scăzută alocată universităților românești, comparativ cu alte țări din regiune, fapt ce conduce la un număr mic de cadre didactice raportat la numărul de studenți. În acest sens, evidențiem totuși faptul că USV ocupă poziția 11 în România, în condițiile în care USV are cea mai mică finanțare publică dintre universitățile publice românești care au intrat în acest top internațional.

Considerat unul din primele 3 topuri universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea și utilizarea pentru dezvoltarea de politici publice în educație, QS University Rankings este singurul clasament internațional aprobat de Grupul internațional de experți în ierarhizarea universităților (IREG). Topul poate fi consultat la adresa: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020

Topul pe 2020 realizat de Quacqarelli-Symonds (companie britanică specializată în educaţie) a fost publicat marţi, 15 octombrie. Clasamentul este condus de Lomonosov Moscow State University, urmată de Saint-Petersburg State University şi de Novosibirsk State University, toate din Rusia.Urmează universităţi din Estonia, Cehia şi Polonia.