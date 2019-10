Decizii diametral opuse

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Fălticeni, a fost săltat de poliţişti, luni seară, de la domiciliul mamei sale, în baza unui mandat de executare a pedepsei de 3 ani şi 4 luni de închisoare, sentinţă finală stabilită după ce inculpatul s-a urcat băut la volan şi a accidentat mortal o femeie. Condamnarea a căzut probabil ca un trăsnet pentru inculpat, Ioan Gagea, în condiţiile în care la prima instanţă, Judecătoria Fălticeni, acesta primise o pedeapsă cu suspendare.

Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au stabilit, în urma analizării dosarului, că apelul înaintat de procurori este justificat. Astfel, judecătorii au înlăturat în primul rând dispoziţia privind suspendarea sub supraveghere a pedepsei, ba mai mult, au majorat pedepsele pentru ambele fapte. Autorul accidentului a primit 3 ani de închisoare pentru ucidere din culpă (în loc de 2 ani) şi 1 an pentru conducere sub influenţa alcoolului (în loc de 9 luni), rezultând sentinţa finală de 3 ani şi 4 luni de închisoare, în regim de detenţie. O condamnare mai aproape de măsura faptelor apreciem noi, mai ales în această perioadă în care este nevoie de cât mai multă fermitate faţă de numărul foarte mare de şoferi care se urcă băuţi la volan, iar uneori provoacă nenorociri, parcă din ce în ce mai greu de stopat.

Beat la volan, în toiul nopţii, a intrat cu maşina pe contrasens şi apoi în pieton

Accidentul s-a petrecut la finele lui iulie 2017, pe drumul judeţean care leagă municipiul Fălticeni de comuna Horodniceni, la ora 3.45 din noapte.

Din cercetările poliţiei a rezultat că, în timp ce se deplasa pe partea stângă a drumului, în localitatea Mihăieşti, o femeie de 46 de ani, din comuna Moara, a fost acroşată de un autoturism marca VW Polo, condus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Fălticeni. La locul accidentului a ajuns un echipaj al ambulanţei, însă, din păcate, femeia avea leziuni incompatibile cu viaţa şi nu a mai putut fi salvată.

Cercetările făcute de poliţişti la faţa locului au arătat faptul că impactul mortal a avut loc după ce bărbatul aflat la volan a pierdut controlul asupra direcţiei, a pătruns pe contrasens şi a izbit din spate femeia care circula regulamentar pe partea stângă a drumului, în aceeaşi direcţie cu autoturismul.

În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul, Ioan Gagea, avea o concentraţie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările au fost preluate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, bărbatul fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost trimis în judecată de procurori pentru cele două infracţiuni, în stare de libertate.

Revenind la sentinţa definitivă de luni, bărbatul a fost identificat de poliţişti la locuinţa părinţilor din satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, fiind reţinut şi dus în Penitenciarul Botoşani, unde îşi va executa pedeapsa.