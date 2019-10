Anchetă

O femeie în vârstă de 32 de ani, din Suceava, a fost evacuată, sâmbătă noapte, din sediul Poliţiei municipiului Suceava, tânăra reclamând un comportament abuziv al oamenilor legii şi susţinând că a fost îmbrâncită şi bruscată în zona de ieşire din sediu. Incidentul a fost unul mai de amploare, poliţiştii având de a face iniţial cu soţul ei.

Mariana Matei, femeia în vârstă de 32 de ani, spune că poliţiştii şi-au ieşit din fire complet atunci când a scos telefonul pentru a-i filma. Femeia a fost evacuată din sediu, iar imaginile de pe camerele de supraveghere interioare şi exterioare ar trebui să lămurească clar în acest caz dacă poliţiştii au intervenit sau nu brutal.

Două echipaje la un scandal. Poliţiştii l-au încătuşat pe soţul femeii

După cum am amintit, incidentul a fost unul mai de amploare, plecând de la un apel la 112 privind o agresiune. Sâmbătă, în jurul orei 22.30, Poliţia municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre faptul că pe strada Pictor Şerban Rusu Arbore (blocurile ANL din spatele OMV) a avut loc o agresiune, fiind distruse şi componente ale unei maşini.

Iniţial, la faţa locului a intervenit o patrulă, care a solicitat sprijinul unei a doua, semn că scandalul era unul greu de gestionat.

Printre cei care erau la faţa locului, fără a fi implicat direct în agresiune, era Valentin Matei, în vârstă de 37 de ani, soţul Marianei Matei. Acesta era în stare de ebrietate şi ar fi avut un comportament agresiv şi jignitor. Poliţiştii au intervenit în forţă şi l-au încătuşat, ducându-l la sediul Poliţiei municipiului Suceava. Bărbatul a fost însoţit la poliţie de către soţia sa, Mariana Matei.

La sediul Poliţiei municipiului Suceava, bărbatul a fost identificat şi amendat cu 1.000 de lei, pentru expresii jignitoare şi scandal, în baza Legii 61/1991, privind tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Evacuată când a încercat să-i filmeze pe poliţişti

Soţia sa spune că nu amenda a fost neapărat problema, deşi o consideră injustă şi exagerată, ci faptul că nici ei nu i s-au dat nici un fel de explicaţii, deşi le-a cerut.

„Prima dată un domn poliţist a devenit foarte supărat pentru că am insistat să aflu cum se numeşte. Erau în total cred că cinci poliţişti şi jandarmi, în zona unde este ofiţerul de serviciu, iar la un moment dat am scos telefonul şi le-am spus că o să îi filmez, nemulţumită de faptul că eram sfidată şi jignită. Atunci, un poliţist care era în civil a sărit ca vulturul pe mine, am fost abuzată fizic şi verbal şi împinsă foarte puternic. Am fost prinsă de mână, pişcată şi aruncată pe scările din faţa sediului. Pur şi simplu m-am trezit afară din sediu, la fel şi soţul meu. Am suferit o traumă, sunt mama a trei copii şi nu cred că meritam un astfel de tratament”, susţine femeia. Aceasta este supărată că a fost acuzată că era băută, deşi nu i s-a pus etilotestul. Femeia mai reclamă că a fost înjurată şi i s-a transmis că are noroc că este femeie.

Este un caz în care nu dorim să facem nici un fel de aprecieri, mai ales că uneori autoritatea poliţiei trebuie impusă şi mai dur, asta cu atât mai mult cu cât acest caz poate fi lămurit în baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Pe aceste imagini se va putea analiza atât comportamentul femeii, cât şi modul în care au acţionat poliţiştii.

După ce a fost evacuată din sediul Poliţiei municipiului Suceava, femeia de 32 de ani a sunat din nou la 112, pentru a reclama ce s-a întâmplat. Ea a depus o plângere penală şi aşteaptă ca imaginile video să fie analizate de şefii din poliţie, pentru a-şi putea susţine punctul de vedere.

Conform procedurilor, întregul material de verificare va fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care va face cercetări prin intermediul unui procuror.