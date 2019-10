Dotări

Unităţile de învăţământ încearcă să fie în pas cu ce se întâmplă în era tehnologiei, astfel că uşor, uşor tabletele interactive iau loc caietelor, videoproiectoarele iau locul prafului de cretă, iar aplicaţii interactive înlocuiesc exerciţiile din culegeri.

În ton cu aceste tendinţe, Şcoala Gimnazială ”Iacob Putneanul” Putna a început noul an şcolar cu un laborator digital complet echipat, în cadrul căruia elevii vor putea învăţa într-un mod plăcut şi atractiv, sub formă de joc, matematică şi informatică, dar şi alte discipline.

Laboratorul digital a fost inaugurat vineri, 11 octombrie, întregul proiect fiind susţinut şi finanţat de Fundaţia Orange, prin proiectul Digitaliada. În acest an, 80 de unităţi din întreaga ţară s-au înscris pentru a face parte din proiect, dintre care au fost selectate 10, printre care şi şcoala de la Putna.

Directorul unităţii, prof. Ciprian Florentin Creţan, a arătat că laboratorul digital al şcolii a fost dotat cu echipamente inteligente – 24 de tablete, laptop, videoproiector, profesorii şi elevii urmând să aibă acces la un pachet de aplicaţii adaptate programei, materiale digitale, ghiduri de predare şi planuri de lecţii.

De asemenea, profesorii au participat în prealabil la sesiuni de formare, pentru a fi pregătiţi să utilizeze metodele digitale la clasă.

Prin folosirea unor metode noi, mai captivante şi interactive, prin lecţii dinamice şi moderne, reprezentanţii şcolii vor ca elevii să fie mai bine pregătiţi pentru provocările viitorului, performanţele şcolare ale acestora să crească, iar şcoala să se apropie mai mult de dorinţele elevilor.

Ciprian Florentin Creţan a mai menţionat că, deocamdată, echipamentele vor fi folosite pentru orele de matematică şi informatică, însă lecţiile digitale pot fi extinse şi pentru alte discipline.

„Inaugurarea acestui laborator este un moment fericit din viaţa şcolii noastre. Am dorit să ne înscriem de la început în programul Digitaliada, însă nu îndeplineam toate condiţiile, neavând un profesor titular de matematică. Din 2018 avem titular la matematică şi astfel am putut accesa acest proiect care are beneficii multiple. Metodele moderne de predare vin în completarea celor tradiţionale în beneficiul elevilor”, a mai menţionat Creţan, acesta mulţumind reprezentanţilor primăriei comunei şi expertului educaţional Digitaliada – Adina Roşca pentru sprijin.

Lecţie demonstrativă

La festivitatea de vineri, de inaugurare a laboratorului, au luat parte elevi, profesori din şcoală, dar şi din alte unităţi, primarul comunei Putna – Gheorghe Coroamă şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava.

Aceştia au participat la prima lecţie susţinută în laboratorul digital, demonstraţie din care nu au lipsit jocurile, exerciţiile antrenante şi aplicaţiile stimulative, feedback-ul în timp real şi interacţiunea.

Despre folosirea metodelor digitale la cursuri, inspectorul şcolar general, prof. Gabriela Mihai, a menţionat: ”M-am uitat de când am intrat la ochii curioşi ai copiilor şi înţeleg că e o mare bucurie să aibă în şcoală un laborator digital. Bineînţeles că ne dorim ca astfel de lucruri să se întâmple în mai multe şcoli din judeţul nostru şi apreciem foarte mult iniţiativa Orange de a sprijini şcolile din mediul rural. (...) Suntem totuşi în secolul 21, e de aşteptat ca în cât mai multe şcoli să se întâmple astfel de lucruri”.

La rândul său, primarul Gheorghe Coroamă a subliniat că „astfel de tehnologii reprezintă o soluţie de viitor, una benefică pentru copii, care va îmbunătăţi aprofundarea materiei şi însuşirea cunoştinţelor la diverse discipline. Tehnologia avansează în mod accelerat, iar asemenea modalităţi de învăţare, de pregătire sunt necesare dacă vrem să fim în pas cu vremurile”.

Mesaje de apreciere şi felicitare au mai transmis adjuncţii IŞJ Suceava - Alexandra Chirilă şi Cristian Cuciurean, directoarea Casei Corpului Didactic – Elena Manuela David, expertul Adina Roşca şi alţii.

” Va fi o schimbare de atitudine deosebită din partea elevilor”

Selectată în Digitaliada încă din faza de pilotare, Şcoala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălăneşti a fost dotată în 2016 cu echipamente electronice şi materiale didactice.

Prezent vineri la Putna, prof. Constantin Ichim, directorul şcolii din Gălăneşti, a arătat ”Digitaliada este un pas spre viitor, un plus în dezvoltarea competenţelor elevilor. Am avut inspiraţie şi am crezut că acest proiect va aduce beneficii deosebite pentru elevii şcolii noastre şi într-adevăr aşa a fost. Veţi observa şi dumneavoastră că va fi o schimbare de atitudine deosebită din partea elevilor. Matematica e un bau-bau, elevii lucrează mai greu, dar avem alternative prin folosirea tabletelor şi a unor aplicaţii care îi vor ajuta pe elevi să se apropie de acest obiect şi nu numai”, a menţionat Ichim.