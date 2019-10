Infrastructură

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat ieri lucrările de reabilitare şi modernizare a mai multor tronsoane de drumuri judeţene. Astfel, Gheorghe Flutur a inspectat lucrările de pe drumul judeţean Boroaia - Giuleşti - limita cu judeţul Neamţ, pe partea dreaptă a râului Moldova. El a spus că aici este vorba de un tronson de 5,4 kilometri, care se modernizează cu o finanţare de 10 milioane de lei obţinută printr-un proiect depus de CJ Suceava la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Flutur a arătat că acest tronson face legătura între două drumuri naţionale, DN 15C în judeţul Suceava, cu DN 15C, în judeţul Neamţ.

„Drumul va fi lărgit, de la 6 la 8 m. Se execută acostamente, şanţuri dalate pentru preluarea apei şi podeţe pentru accesul în curţi. Lucrările care se realizează acum, după ce s-au introdus reţelele de apă-canal, sunt în grafic şi am cerut constructorului să aducă mai mulţi muncitori aici pentru ca, dacă timpul va permite, să se treacă şi la asfaltarea primilor kilometri de drum”, a declarat şeful administraţiei judeţene. El a adăugat că tot ieri a solicitat constructorului care lucrează la drumul Hârtop-Vultureşti să crească ritmul lucrărilor. „Au promis că, începând de luni, vor putea suplimenta forţa de muncă şi utilajele. Aici este nevoie, în special pe tronsoanele în pantă, de înlocuirea fundaţiei din argilă cu fundaţie de piatră”, a precizat Gheorghe Flutur. Tot ieri, el a verificat şi lucrările care se execută pe tronsonul Mălini-Slatina-Găineşti. Flutur a spus că după ce în primăvară CJ Suceava a reabilitat din resurse proprii tronsonul aflat pe teritoriul comunei Mălini, acum se continuă lucrările pe tronsonul Mălini-Slatina-Găineşti, cu o finanţare de 25 milioane lei printr-un proiect depus de CJ Suceava la MDRAP.

„Estimez că la această dată sunt executate circa 25% din lucrări. Sunt şi aici lucrări complexe, drumul va fi lărgit de la 5,5 m la 8m, iar la Găineşti va trebui înlocuită şi fundaţia, cu una corespunzătoare din piatră. De asemenea, în paralel se execută şi lucrări la reţeaua apă-canal. Am cerut constructorului să se mobilizeze cu mai multe resurse umane şi utilaje şi să se organizeze să facă lucrări şi iarna, terasamente şi ce se mai poate, pentru ca la primăvară să se poată turna asfalt”, a declarat preşedintele CJ Suceava.

El consideră că această zonă a judeţului se va dezvolta şi va deveni o zonă turistică atractivă, mult mai accesibilă, având în vedere că va fi deschisă şi legătura spre Gura Humorului, prin Valea Moldovei şi Capu Câmpului. „Noi am pregătit acest lucru şi am modernizat deja mare parte din drum”, a afirmat Flutur. El a reamintit faptul că în acest an, Consiliul Judeţean a reuşit să finalizeze lucrările la 120 de kilometri de drumuri judeţene, alţi 50 de kilometri fiind în diferite stadii de execuţie.