La Târgul Exporeal

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că la ediţia de anul acesta a Târgului Exporeal din Munchen a constatat o creştere mai mare a interesului investitorilor germani pentru judeţul Suceava şi pentru România. În cadrul vizitei pe care a efectuat-o zilele trecute în Bavaria, Gheorghe Flutur a avut întâlniri cu investitori şi diverşi factori responsabili din administraţie şi structuri asociative germane. Gheorghe Flutur a condus delegaţia judeţului Suceava care a participat la Târgul Exporeal din Munchen, cel mai mare târg de investiţii din Europa.

„Ziua de marţi a fost una plină, cu multe întâlniri şi discuţii, cu stabilirea de noi contacte şi, foarte important, cu stabilirea deja a unor acţiuni concrete în perioada următoare”, a spus Flutur. Şeful administraţiei judeţene a precizat că după o întâlnire cu reprezentanţi ai guvernului bavarez, la standul României şi la standurile partenerilor germani ai Exporeal Munchen a avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri.

„Am promovat parcurile industriale Bucovina 1 din Suceava şi pe cel de la Siret, având posibilitatea să detaliez materialele de promovare cu care am mers la acest târg. Pot să spun că în acest an interesul investitorilor pentru România şi pentru judeţul Suceava este mai mare comparativ cu anul trecut. Acest interes nu este valabil doar pentru investitorii germani, ci vine din partea oamenilor de afaceri din toată Europa. De asemenea, am avut discuţii foarte aplicate în domeniul turismului şi în domeniul industriei cu o delegaţie bavareză”, a precizat preşedintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a adăugat că aşa cum a identificat multe similitudini între aeroporturile din Suceava şi Memmingen, a putut să constatate că există multe similitudini între zona Bucovina şi Allgäu din Bavaria. „Turiştii bavarezi ar fi interesaţi de vizitarea monumentelor UNESCO, a parcurilor naturale, de gastronomie, de produsele bio, de tradiţii şi chiar să participe la evenimentele tradiţionale din viaţa satelor. De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a arătat faptul că se doreşte ca şi românii să viziteze Bavaria. Astfel, am convenit să fructificăm şi în domeniul turismului avantajul cursei Memmingen - Suceava. Vom merge pe proiecte comune de promovare a Bucovinei şi a Bavariei, a Regiunii Allgäu. Vom porni şi cu un laitmotiv, <bio şi tradiţional>, în Bucovina şi Allgäu”, a spus Flutur.

El a mai adăugat că împreună cu partenerii germani a discutat despre posibilitatea organizării de evenimente pe modelul celor organizate în prezent de saşi şi care să promoveze tradiţiile şi autenticul din cele două zone.