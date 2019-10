Învăţământ

În anul şcolar 2019-2020, Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni participă la şapte proiecte Erasmus+, onorându-şi astfel statutul de Şcoală Europeană, titlu primit pentru prima dată în luna iunie 2019. Pe lângă cele cinci proiecte de parteneriat strategic pentru care s-a obţinut finanţare în acţiunea 2018, anul acesta se vor derula alte două proiecte, pentru care s-au primit fonduri europene.

În săptămâna 7-12 octombrie 2019, colegiul din urbea de pe Şomuz participă în mobilităţi din cadrul a trei proiecte Erasmus+. Doi profesori vor fi prezenţi la prima întâlnire de proiect Game-VET de la Dresden, Germania, doi profesori şi cinci elevi participa în Spania la proiectul Creating Competent Citizens, iar un alt grup de trei profesori şi opt elevi sunt la Izmir, în Turcia, la proiectul „Good Morning Europe”.

„Un prim proiect aprobat anul acesta, cu un grant de 76.652 Euro, este <Dezvoltareaaplicaţiilor pentru dispozitive mobile> şi are ca grup ţintă 32 de elevi, de la specializarea Matematică – Informatică. Proiectul se va derula în perioada 2019 - 2021, cu două fluxuri a câte 16 elevi de clasa a X-a, în iunie 2020 şi iunie 2021. Compania care urmează să organizeze şi să ofere serviciile de training profesional pentru elevii fălticeneni este WBS Training AG din Dresden, Germania, instituţie cu care Colegiul <Nicu Gane> colaborează din 2015, un număr de 47 de elevi de la colegiul fălticenean beneficiind de serviciile de formare. Rezultatele pe plan personal şi profesional în urma acestor stagii se regăsesc în alegerile tinerilor privind cariera, în transformările în percepţia acestora în ceea ce priveşte identitatea europeană şi în aprecierea acestora într-un grad mai ridicat a culturii, civilizației şi valorilor europene”, ne-a informat responsabilul comisiei de proiecte şi programe comunitare, prof. Ioan Caulea.

Acest succes cu finanţare prin granturi europene este completat de un alt proiect Erasmus+, de parteneriat strategic, „Game-VET - using GAmification in TEaching at VET schools”, coordonat de Akademie für berufliche Bildung gGmbH (AFBB) din Dresden. Profesorul Caulea ne-a informat că „acest proiect estre rezultatul bunei colaborări cu WBS Training din Dresden, care ne-a recomandat ca parteneri Academiei de formare continuă AFBB, care ne-a contactat şi ne-a cerut acordul de parteneriat în acest demers de colaborare. Realizarea aplicaţiilor pentru aceste proiecte a fost rodul unei munci de echipă, alături de profesorul de informatică Florin Ilincăi şi de directorul şcolii, profesor Cristina Nechifor. Proiectul de tip KA2 este destinat profesorilor, iar scopul este de a spori experienţa de învăţare a predării prin îmbogăţirea predării de scenarii în şcoli utilizând conceptul de joc (gamification)".

„Prin creşterea experienţei de învăţare, emoţiile pozitive vor fi antrenate şi folosite în procesul de învăţare, deoarece învăţarea trebuie să fie relaxantă. În acest scop, vor fi furnizate diverse materiale de instruire despre crearea unor situaţii de predare asemănătoare jocului, pe o platformă online iar materialele vor fi evaluate - formativ şi sumativ - de către o instituţie cu o expertiză remarcabilă în acest domeniu”, a precizat prof. Ioan Caulea.

Ceilalţi parteneri în proiectul care se va derula în perioada 2019-2021 sunt Manzalab Group (Franţa), Universitatea din Coventry (Marea Britanie) şi VUCSTOR (Danemarca).

Aceste realizări la nivel european au adus pentru colegiul fălticenean un număr de zece proiecte Erasmus+ finanţate, în perioada 2014-2019.