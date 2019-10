Eveniment

Peste 300 de profesori au fost prezenţi sâmbătă, 5 octombrie, la Conferinţa SuperTeach organizată la Teatrul „Matei Vişniec” Suceava. Evenimentul a găzduit discursuri şi ateliere privind modul în care schimbarea mentalităţii profesorilor poate avea un impact pozitiv în sistemul educaţional românesc. Profesorii prezenţi la eveniment au aflat mai multe informaţii despre cum pot încuraja potenţialul de evoluţie al elevilor la clasă.

Director al Institutului Dezvoltării Personale şi unul dintre co-fondatorii proiectului SuperTeach, Cristina Gheorghe, a declarat: „Conferinţa SuperTeach a fost o ocazie excelentă pentru profesori de a se conecta cu oameni de succes din diverse domenii şi de a vedea cum pot face lucrurile diferit, astfel încât să poată descoperi măreţia în fiecare copil. Am adus laolaltă antreprenori şi profesori talentaţi care au aplicat metode creative de predare. Am vrut, cu această ocazie, să le reamintim profesorilor că ei reprezintă baza sistemului educaţional şi că orice schimbare profundă nu poate începe decât cu ei”.

Prezent la Suceava la Conferinţa SuperTeach, Dragoş Anastasiu, co-fondator al programului, a precizat că toate companiile au nevoie de tineri care să se adapteze rapid şi care să fie deschişi spre colaborare. „Din perspectiva noastră, a antreprenorilor, profesorii sunt principalii noştri aliaţi în formarea acestor copii (...) De când am iniţiat proiectul SuperTeach, am interacţionat cu peste 5.000 de profesori care îşi doresc să schimbe în bine sistemul educaţiei din România. Acesta este doar începutul. Avem nevoie ca toţi profesorii să înţeleagă că schimbarea stă în mâinile lor – numai astfel putem forma generaţii viitoare creative“.

Discursuri inspiraţionale, workshop-uri practice

La Conferinţa SuperTeach organizată la Suceava au fost invitaţi 16 vorbitori care au ţinut atât discursuri inspiraţionale, cât şi workshop-uri practice, pe teme precum predarea matematicii în stil singaporez, modalităţile de transformare a orelor de şcoală în poveste sau predarea cu ajutorul jocurilor muzicale. Printre vorbitorii invitaţi s-au numărat Felix Tătaru – preşedinte fondator al GMP Group şi fondator Itsy Bitsy FM, Claudia Chiru – profesor formator SuperTeach, fondatorul SAGA Kid, Daniela Ceredeev şi Ana Maria Rusu – profesori MERITO, Elena Manuela David – director CCD Suceava, Petronela Petrea – director AVE, precum şi alte personalităţi care, prin iniţiativele şi proiectele lor, au îmbunătăţit sistemul educaţional românesc.

SuperTeach este un proiect care a pornit de la ideea de a schimba sistemul educaţional românesc cu ajutorul profesorilor, scopul final fiind de a dezvolta şi de a susţine măreţia din fiecare copil. Proiectul are trei etape: Conferinţele SuperTeach, destinate profesorilor care îşi doresc să descopere cum pot transforma modul în care interacţionează şi relaţionează cu elevii la clasă; Programul de formare Mentalitatea Deschisă în Educaţie – curs oferit gratuit, creat de Institutul Arbinger, lider global în schimbarea mentalităţii şi susţinut de Institutul Dezvoltării Personale, în urma căruia participanţii sunt certificaţi şi primesc acces la platforma internaţională de resurse Arbinger. Acest curs poate fi completat ulterior şi de Formarea de Formatori, un curs ce le oferă ocazia de a deveni formatori SuperTeach pentru alţi profesori interesaţi de program; Susţinerea profesorilor astfel antrenaţi în a dezvolta, la rândul lor, comunităţi locale de profesori care să folosească aceste metode şi instrumente de relaţionare cu copiii.

Proiectul SuperTeach

Am aflat de la Mihaela Joiţa (PR Account Manager, Chapter 4 Communications Romania, Member of Chapter 4 Group, Exclusive affiliate of Burson-Marsteller) că SuperTeach este o iniţiativă originală susţinută de Romanian Business Leaders (RBL), cea mai importantă comunitate de antreprenori şi executivi de top din România, în parteneriat cu Grupul EDUCATIVA şi Institutul Dezvoltării Personale.

Fondatorii proiectului SuperTeach sunt Felix Tătaru, preşedinte fondator al GMP Group, unul dintre cele mai importante grupuri independente de comunicare din România, Dragoş Anastasiu, CEO al Eurolines, cel mai mare transportator de persoane din Europa, Cristina Gheorghe, preşedinte al Institutului Dezvoltării Personale şi Alexandru Ghiţă, preşedinte al Grupului Educativa.

Proiectul a pornit în 2017 sub forma unor conferinţe menite să ofere inspiraţie profesorilor care doresc să facă o schimbare în felul în care predau şi în care relaţionează cu copiii. După doi ani şi 14 conferinţe pe întreg teritoriul ţării, peste 5.000 de profesori au luat contact cu acest proiect, având impact pozitiv pentru cca. 15.000 de elevi prin schimbarea mentalităţii profesorilor şi a felului în care este abordat actul educaţional.

„Proiectul continuă cu o serie de training-uri certificate de Mentalitate Deschisă în Educaţie oferite de Institutul Dezvoltării Personale, reprezentantul Institutului Arbinger în România. Până în prezent, 150 de profesori au obţinut această certificare. Profesorii astfel formaţi devin iniţiatori ai unor comunităţi locale de profesori care adoptă această transformare de mentalitate. 25 de profesori formatori deja au pornit construirea de comunităţi cu o mentalitate deschisă pe tot cuprinsul ţării”, a completat Mihaela Joiţa.

În 2019 au fost organizate conferinţe în Braşov, Baia Mare, Alba Iulia, Galaţi, Bucureşti, Târgu Mureş şi Suceava, toate fiind sold-out. Alte conferinţe urmează să se desfăşoare în Brăila, Cluj-Napoca şi Iaşi.