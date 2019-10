Legi prea blânde

Tânărul în vârstă de 20 de ani care a ignorat faptul că este condamnat cu suspendare pentru conducere fără permis și a continuat să se urce la volan, mai mult, nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri și s-a angajat în două rânduri în urmăriri cu aceștia, fiind înregistrat de radar cu aproximativ 200 de kilometri la oră, a stat doar 24 de ore în arest. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a stabilit că măsura controlului judiciar este suficientă.

Mihai Ciornei, în vârstă de 20 de ani, din Marginea, are impuse măsuri mai stricte de supraveghere, de la care nu are voie să se abată, însă măsura rămâne în opinia noastră una blândă. Adevărat este că la o a doua condamnare tânărul nu mai are cum scăpa cu o pedeapsă cu suspendare, însă, din păcate, în România legile sunt blânde și se aplică greu, uneori prea târziu, adică după ce se petrece o nenorocire. Nu ne rămâne decât să sperăm că în acest caz nu se va întâmpla la fel.

Vitezoman greu de prins

După cum am arătat și în ediția de ieri a ziarului nostru, pe parcursul a două zile, pe 20 și pe 24 septembrie, polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au avut de a face cu un șofer care conducea un Audi A4 înmatriculat în Marea Britanie și care nu a oprit la semnal și a gonit în mai multe direcții, fiind urmărit și înregistrat de radar cu aproximativ 200 de km/h. Acesta a fost urmărit în municipiul Suceava, dar și la ieșire pe DN 17 și E 85.

În urma anchetei polițiștilor și a studierii imaginilor de pe camerele de supraveghere, a fost identificat autoturismul implicat, cu numere de Marea Britanie.

Mergând pe fir, polițiștii au ajuns întâi la un tânăr din Dornești, care însă abia cumpărase mașina, după data de 24 septembrie, de la un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Marginea. Așa au ajuns polițiștii cu ancheta la Mihai Ciornei, în vârstă de 20 de ani, din Marginea.

Primul amănunt important stabilit de aceștia a fost că Mihai Ciornei, din Marginea, a fost condamnat în această vară de către Judecătoria Cluj, la 2 ani şi 4 luni de zile de închisoare, dar cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. S-a întâmplat după ce acesta a furat o mașină, în Cluj, iar proprietarul a încercat să-l oprească. Pentru această faptă tânărul a fost arestat preventiv o perioadă, însă la condamnarea cu suspendare a fost pus în libertate de îndată.

După această condamnare, tânărul din Marginea are impus un termen de încercare de 4 ani de zile, care, practic, a fost deja încălcat.

Sâmbătă, 5 octombrie, a fost emis un mandat de aducere pe numele tânărului în vârstă de 20 de ani. Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava l-au depistat pe acesta în trafic, în calitate de pasager, într-un autoturism cu care se deplasa dinspre Rădăuți spre Suceava.

Tânărul a fost adus la sediul Poliției municipiului Suceava, unde, în baza probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore.

Tânărul a fost introdus în arestul poliției județene sâmbătă seară, fiind eliberat a doua zi.

De precizat că în urma cumulării abaterilor comise de tânărul fugar, polițiștii au aplicat pe numele acestuia 5 amenzi, în valoare de aproximativ 7.000 de lei.