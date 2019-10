Vânătoare în trafic

Zece echipaje rutiere din mai multe judeţe ale ţării au acţionat timp de cinci zile pe şoselele din Suceava, în cadrul unei ample acţiuni coordonate de la Bucureşti, de Direcţia Rutieră din cadrul Poliţiei Române. Acţiunea a stârnit multe reacţii negative din partea şoferilor, ceea ce nu miră, însă chiar şi din partea unor poliţişti suceveni. Aceştia nu au fost deloc încântaţi de atitudinea de superioritate a unora dintre colegii veniţi din ţară, dar mai ales de cum au acţionat în trafic şi cum s-au deplasat aceştia pe şosele.

Echipaj rutier de la Iaşi, venit în control la Suceava, filmat în timp ce face manevre neregulamentare sau imprudente în trafic

Probabil că nu am fi scris de aceste nemulţumiri dacă nu ar fi apărut în mediul online şi imagini video cu un Seat cu numere de Iaşi, cu care a acţionat un echipaj rutier de la Iaşi, în zona Rădăuţi-Vicov, la finele săptămânii trecute. Pe imagini se vede în primul rând cum poliţistul de la volanul maşinii neinscripţionate a făcut o depăşire pe linia continuă, ceea ce în mod normal ar fi trebui să însemne pierderea permisului de conducere.

Pe imaginile surprinse pe camera de la bordul altei maşini se mai vede cum acelaşi poliţist din Iaşi nu a respectat indicatorul STOP la nici o trecere la nivel cu calea ferată, reducând doar viteza, nu a semnalizat la schimbarea direcţiei şi a circulat cu viteză mai mare decât cea admisă în localitate. Sunt nereguli care fără îndoială nu fac deloc cinste unor poliţişti şi nu transmit mesajul corect către opinia publică. Asta chiar şi dacă poliţiştii ieşeni se aflau într-o misiune şi se grăbeau. În acest caz ar fi trebui să pornească semnale acustice şi luminoase.

Rămâne de văzut dacă vor fi comunicate şi rezultatele acţiunii, una care s-a vrut de mare efect.

Un alt caz care a născut unele semne de întrebare este legat de un echipaj format tot din poliţişti din afara judeţului care s-a angajat în urmărirea unui şofer de 19 ani din Vicovu de Sus. Poliţitii au tras după acesta, ulterior scoţându-l din casa în care s-a ascuns. Singura abatere constatată este că tânărul nu avea poliţă RCA valabilă pentru maşină.

Pe de altă parte trebuie avut în vedere că este nevoie de foarte multă fermitate din partea poliţiştilor, având în vedere gradul de inconşteinţă al multora dintre şoferi, iar astfel de acţiuni, cu efective suplimentare, venite din alte părţi ale ţării, au parte de un element de surpriză şi sunt de bun augur.

Zece echipaje „străine”, cu zece maşini, au acţionat timp de cinci zile în judeţ

După cum am arătat şi în ediţia de luni, 7 octombrie, a Monitorului de Suceava, numeroase echipaje rutiere au acţionat în ultimele zile pe şoselele judeţului, acestea organizând inclusiv filtre de control. Această prezenţă sporită se datorează faptului că au acţionat zece echipaje în plus, cu zece maşini în plus, aduse din mai multe judeţe ale ţării, în cadrul unei acţiuni coordonate de sus, de la Direcţia Rutieră din cadrul Poliţiei Române. Începând de miercuri şi până duminică, în judeţ s-au aflat la control echipaje rutiere de la Iaşi, Sibiu, Mehedinţi, Bacău, Ialomiţa, Dâmboviţa, Maramureş, Ilfov şi de la Direcţia Rutieră a Poliţiei Române. Poliţiştii „străini” au fost sprijiniţi şi de câte un coleg din Suceava, cunoscător al zonelor în care s-a acţionat.