Echipa Euroscola 2019 a Colegiului Naţional “Nicu Gane” din Fălticeni s-a ȋnscris la concursul naţional pentru liceeni "Euroscola", ediţia a XII-a (2019-2020), lansat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, competiție care se desfăşoară sub genericul “Educaţia schimbă vieţi”. Proiectul cu care elevii fălticeneni doresc să participe la Ziua Euroscola organizată la Strasbourg în anul 2020 este “Educaţie prin teatru”. Echipa de proiect, formată din elevi din clasa a 10-a C și clasele a 11-a B, C, E și H,coordonaţi de profeosrul de istorie Codrin Benţa şi profesoara de limba română Viorica Bența, va ilustra importanţa educaţiei fălticenene prin intermediul unui om de valoare al comunităţii şi al ţării, actorul Grigore Vasiliu Birlic. Motivul principal al alegerii a fost impactul pe care acesta îl are asupra oamenilor şi astăzi, la aproape 50 ani de la moartea sa, dar şi faptul că a absolvit, în anul 1924, cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni, făcând parte din prima promoţie a acestei instituţii de învăţământ.

“El a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie, a jucat în numeroase piese de teatru şi în numeroase filme, cucerind simpatia publicul. Cu rolul titular din farsa <Birlic>, tânărul Grigore Vasiliu a cunoscut un succes uriaş, astfel încât a ajuns să se identifice cu personajul și să-i adopte numele. A jucat în peste 25 de filme, într-o perioadă în care numărul realizărilor cinematografice era redus, printre rolurile care l-au făcut celebru fiind cele din piesele lui I. L. Caragiale: <D-ale carnavalului>, <Două loturi>, <Telegrame>, <D-ale carnavalului>, <Conu Leonida faţă cu reacţiunea> şi <O scrisoare pierdută>, <Titanic vals> de Tudor Muşatescu sau cel din <Bădăranii> de Carlo Goldoni. Jocul său era caracterizat de un puternic timbru personal şi de o intonaţie ce nu poate fi imitată.

Ne propunem să concepem activități adresate fălticenenilor de toate vârstele, care să îi ajute să afle mai multe despre actor”, a precizat eleva Delia Crăiță, responsabil comunicare în cadrul proiectului.

Prima activitate din cadrul proiectului va avea avea loc joi, 10 octombrie, la Sala “Draga Olteanu Matei” și constă în proiecția mai multor filme în care a jucat Grogore Vasiliu Birlic, urmate de o analiză a acestora.

Educație europeană cu “amprenta” personalităților locale

Proiectul Parlamentului European are ca scop informarea tinerilor şi determinarea acestora să participe la construcţia Uniunii Europene. Programul reuneşte elevi de liceu din statele membre, cărora le oferă ocazia să fie europarlamentari pentru o zi. Obiectivele proiectului sunt identificarea unei personalităţi la nivel local, judeţean sau naţional care s-a remarcat prin educaţie, învăţarea şi practicarea unei anumite meserii, lăsându-şi astfel amprenta asupra comunităţii locale şi nu numai. Scoaterea la lumină a temei de anul acesta “Educaţie şi formare 2020”, care se bazează pe abordarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi care vizează orice formă de educaţie: non-formală, formală sau informală şi formarea profesională. Conştientizarea din partea elevilor şi a întregii comunităţi cu privire la importanţa educaţiei şi a formării profesionale în atingerea potenţialului fiecărui cetăţean european. Punerea la încercare a creativităţii elevilor, conturarea ideilor şi a propriei percepţii asupra legilor. Dezvoltarea abilităţii de comunicare şi a spiritului de lucru în echipă ale participanţilor din proiect.

Activitatea elevilor fălticeneni în acest proiect poate fi urmărită pe Facebook (Educaţia prin teatru - G. V. Birlic - Euroscola 2019), Instagram (@g.v.bcola), cât și pe site-ul oficial (https://euroscolacnng.webnode.ro).

Colegiul “Nicu Gane” a mai participat la un proiect EUROSCOLA în 2017-2018, ocoazie cu care au fost prezentate personalităţile municipiului Fălticeni care au contribuit la dezvoltarea culturii şi educaţiei locale, fiind iniţiată şi o campanie de informare şi conştientizare a publicului cu privire la valoarea patrimoniului Muzeului de Artă „Ion Irimescu” şi la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea şi promovarea acestuia, proiect ce a fost declarat câştigător, un grup de elevi „gănişti” ajungând la Strasbourg.