Fără clemență

Un tânăr a fost reținut pentru 24 de ore după gratii după ce a ieşit în trafic, deşi nu are permis, la volanul unei maşini neînmatriculate.

Incidentul s-a petrecut joi la prânz, când un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți a oprit pentru control pe strada Bogdan Vodă un autoturism marca Mercedes-Benz, condus de un tânăr de 20 ani din satul Slobozia, comuna Grănicești. Acesta le-a prezentat polițiștilor pentru control certificatul de înmatriculare al autoturismului, declarând verbal faptul că nu are asupra sa alte acte. În urma verificării în baza de date a Poliției Române, s-a constatat că acesta are permis de conducere, însă figurează cu restricții ca fiind reținut. De asemenea, la verificarea autoturismului s-a constatat că acesta este radiat din Marea Britanie pentru export din data de 9 iulie a acestui an și că nu deține poliță RCA și ITP-ul valabile. Având în vedere planul de combatere a infracțiunilor rutiere demarat de conducerea IPJ Suceava, prin care măsurile luate s-au înăsprit în asemenea cazuri flagrante, pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava. La expirarea reținerii, procurorii vor lua decizia emiterii unei măsuri restrictive, dacă acest lucru va fi considerat necesar.