Fără sfârșit

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Frătăuții Noi, cunoscut polițiștilor ca având antecedente penale, a fost reținut pentru 24 de ore după gratii, după ce a comis un nou furt, în perioada în care se afla sub control judiciar.

Sesizarea furtului a fost făcută la Postul de Poliție Frătăuții Noi, miercuri dimineață. O femeie care este administrator al unei brutării din localitate a făcut o plângere referitoare la dispariția unei biciclete. Femeia le-a arătat polițiștilor că persoanele necunoscute au pătruns prin forțarea și escaladarea unui geam în interiorul brutăriei, de unde au sustras o bicicletă în valoare de 300 de lei.

În urma cercetărilor efectuate, în scurt timp polițiștii l-au identificat pe Vasile Grumeza, un localnic de 33 ani, persoană cunoscută cu antecedente penale, acesta fiind considerat principalul suspect de comitere a furtului. Bărbatul fusese eliberat la data de 10 aprilie din penitenciar, unde a executat o pedeapsă cu închisoare de 2 ani și 6 luni, pentru mai multe fapte de furt calificat. În același timp, polițiștii au constatat că bărbatul se afla în momentul comiterii furtului de bicicletă sub control judiciar, după ce la ieșirea din penitenciar a comis alte trei infracțiuni, una de amenințare, o infracțiune de violare de domiciliu și o infracțiune de nerespectare a ordinului de protecție. Bicicleta furată a fost recuperată de la autorul furtului și restituită persoanei vătămate. În urma probelor adunate de polițiști și a consultării procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „furt calificat” și reținerea acestuia pe o perioadă de 24 ore. El a fost introdus în arestul IPJ, urmând ca la expirarea reținerii să fie cercetat în continuare tot sub control judiciar.