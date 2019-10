Promovare

Peste 200 de oameni de afaceri din ţară şi din străinătate participă, zilele acestea, la Gura Humorului, la summit-ul RePatriot. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc vineri în prezenţa consilierului de stat – Departamentul pentru relaţia cu românii din afara graniţelor, Sandra Pralong, a preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a iniţiatorului RePatriot, Marius Bostan, a primarului Sucevei, Ion Lungu, a preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Nicolae Troaşe, precum şi a numeroşi oameni de afaceri din Diaspora şi din ţară.

În deschiderea summit-ului, consilierul de stat Sandra Pralong le-a transmis celor prezenţi mesajul preşedintelui României, Klaus Iohannis. De asemenea, Sandra Pralong a apreciat faptul că în judeţul Suceava, Gheorghe Flutur a organizat pentru prima dată un eveniment intitulat „Luna Diasporei”, ea declarând că „sucevenii au o contribuţie mare pentru a face o Românie normală, pentru a ne face să credem că avem şanse să devenim acea ţară pe care o merităm”.

Invitat să ia cuvântul, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că una dintre principalele preocupări pentru perioada următoare trebuie să fie modernizarea de urgenţă a infrastructurii, prin construirea de autostrăzi în zona Moldovei, dar şi atragerea de investiţii. „Din păcate zona de Nord-Est este o zonă subfinanţată, izolată. Dar sperăm la kilometri de autostradă în perioada următoare, pentru că astea sunt cele mai mari dureri ale noastre”, a spus Flutur. El a precizat că din păcate judeţul Suceava a devenit exportator de forţă de muncă, iar pentru a-i determina pe suceveni să se întoarcă acasă este nevoie de dezvoltarea infrastructurii şi de investiţii. „Îmi aduc aminte că în 2016, când am lansat acest proiect, Luna Diasporei din Bucovina, unii m-au criticat, dar cred că am făcut nişte lucruri interesante. Primul care mi s-a părut interesant a fost această comunicare cu dumneavoastră, care de multe ori e incomodă. Dar uitaţi-vă că am reuşit să deschidem linii aeriene de pe Aeroportul <Ștefan cel Mare>, iar Suceava a crescut în ultimii ani. Aveam 33 – 35.000 de pasageri pe an, iar anul acesta depăşim 400.000, ne ducem la jumătate de milion. Și mult s-a făcut datorită Diasporei”, a declarat Flutur.

Șeful administraţiei judeţene a subliniat că un rol important în deschiderea de zboruri din Suceava l-au avut sucevenii din Londra şi Roma, iar acum sunt discuţii cu cei din Madrid şi Bruxelles pentru noi curse aeriene. „Sperăm să facem şi şosele, ca să veniţi mai uşor acasă. Eu sunt foarte realist. Întorsul acasă se leagă de infrastructură şi de investiţii. Aici trebuie să ne suflecăm, să dăm oameni politici mai buni, mai competenţi. Să concediem mediocritatea şi să facem ceva mai mult pentru România”, a precizat Flutur.

Pe de altă parte, el i-a îndemnat pe sucevenii din Diaspora să sprijine cât pot de mult promovarea în străinătate a Bucovinei. „Eu vă adresez un mesaj şi o rugăminte. Să promovaţi Bucovina, care a devenit ca număr de locuri de cazare a treia destinaţie din România, după Braşov şi Litoral. Avem peste 17.000 de locuri de cazare, iar posibilităţile ca oamenii să se simtă foarte bine aici sunt extraordinar de multe. Deci în zona turismului aş vrea să vă invit să veniţi cu prieteni şi parteneri de afaceri. Putem organiza tururi, chiar şi gratis, pentru presă, pentru operatori de turism, pentru că interesul este să facem reclamă să vină cât mai multă lume”, a spus Gheorghe Flutur. De asemenea, el a subliniat faptul că turismul nu este singurul domeniu în care se poate investi, având în vedere că în prezent sunt pregătite deja două parcuri industriale în care oamenii de afaceri pot face investiţii. În final, Gheorghe Flutur le-a transmis oamenilor de afaceri prezenţi la summit-ul RePatriot să aibă încredere că în Bucovina există un climat favorabil pentru a investi.