Anchetă procurori

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat din Șaru Dornei, pentru comiterea infracțiunilor de viol, violare de domiciliu și distrugere. Cazul de viol este unul atipic, victima fiind fosta concubină a inculpatului, cei doi având împreună și un copil. Modul de pătrundere în locuință, violența atacului, faptul că femeia a fost terorizată cu un cuțit, toate i-au convins pe polițiștii judiciariști și pe procurori că este vorba de un viol în toată regula.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, victima are 26 de ani şi este din Vaslui. Femeia are trei copii, din care unul are aproximativ un an, tatăl acestui copil fiind inculpatul pentru viol, Ioan Buzilă, în vârstă de 33 de ani, din Șaru Dornei.

Din cercetările poliţiştilor dorneni rezultă că tânăra din Vaslui l-a cunoscut acum ceva vreme pe internet pe Ioan Buzilă şi la un moment dat a venit la Şaru Dornei, mutându-se cu el cu tot cu cei doi copii mai mari pe care îi are. Cei doi au trăit în concubinaj, iar femeia a dat naştere unui copil la domiciliul comun. Recent, relaţia celor doi nu a mai mers, au apărut scandaluri şi agresiuni, iar femeia s-a mutat de la domiciliul comun. A rămas însă tot la Şaru Dornei, fiind primită de o familie de localnici.

Fapta a fost comisă în noaptea de 10 spre 11 septembrie a.c.:

„ În intervalul orar 23:00 – 01:00, inculpatul a constrâns persoana vătămată să întreţină de mai multe ori raporturi sexuale cu el împotriva voinţei sale, prin constrângere fizică, ameninţând-o cu un cuţit pe care i l-a pus în zona gâtului (din cercetări a rezultat comiterea a 4 raporturi sexuale în aceleaşi împrejurări)”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria vatra Dornei.

Procurorii au mai subliniat că inculpatul a pătruns în casa fostei consoarte prin forțarea unui geam și escaladarea acestuia. Mai mult, individul i-a și distrus telefonul mobil femeii pentru a nu putea cere ajutor.

În casa în care s-a petrecut violul se aflau și cei trei copii.

Dosarul a fost instrumentat de către polițiștii de la Secţia de Poliţie Rurală Nr. 15 Vatra Dornei, sub supravegherea procurorilordin cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.

Ioan Buzilă a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv iar procesul va începe la Judecătoria Vatra Dornei.