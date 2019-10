Protest

Dimineața zilei de ieri a început cu scandal pentru un grup de locatari de pe strada Gavril Tudoraș din municipiul Suceava, din cauza amplasării noilor containere îngropate pentru deșeurile menajere. La prima oră, muncitorii s-au prezentat cu utilaje pentru a începe amenajarea platformei într-o zonă situată între trotuar și spațiul verde din fața blocurilor, fapt care a stârnit nemulțumirea locatarilor. Oamenii consideră că amplasamentul este prost ales, atât din punct de vedere estetic, deoarece este lângă stradă și în fața intrării în bloc, dar și din cauza faptului că s-ar bloca trotuarul și strada când ar veni mașinile de la salubritate să ridice gunoiul.

„Pe trotuar merg copiii la școală. Când vine mașina cu macaraua, copiii ar trebui să coboare de pe trotuar și să meargă pe stradă. Dimineață au venit cu buldozerul, să sape ca să ne pună gunoiul sub geamuri”, a spus revoltată șefa de scară Maricica Ciobâcă.

„Este cea mai mare intersecție din cartierul Obcine și vor bloca traficul în fiecare dimineață. Măcar să pună gunoiul pe casa scării, să știm o treabă”, a spus un alt locatar, Ioan Semeniuc.

Oamenii mai spun că tot spațiul verde din fața blocului a fost amenajat de ei, prin plantarea a 44 de brazi și gazon, pe care îl întrețin pe cheltuiala lor și, în loc să fie felicitați de administrația locală pentru modul în care au grijă de domeniul public, aceasta îi „pedepsește” amplasându-le containerele de gunoi în fața blocului.

Totodată, ei acuză Primăria de faptul că nu au fost consultați în privința amplasamentului și că nu a folosit zona actualelor containere de suprafață, aflată la câteva zeci de metri de strada principală.

De cealaltă parte, directorul Direcției de Ecologizare din cadrul Primăriei Suceava, Mihai Hostiuc, a declarat că amplasamentul nu reprezintă nici un impediment pentru locatari deoarece este vorba despre containere îngropate și nici traficul pietonal nu ar fi afectat de mașinile care vin să preia gunoiul. „Se blochează strada, nu trotuarul, timp de 5 minute din 24 de ore. Nu mi se pare normal ca doi, trei agitatori să blocheze lucrările, să cheme presa pentru o problemă care ține de curățenia orașului”, a afirmat Mihai Hostiuc.

Un șef de asociație de proprietari vrea polițiști locali pe lângă buncăre, pentru disciplinarea cetățenilor

El spune că nici din punct de vedere al igienei zonei nu ar trebui să fie probleme deoarece deșeurile „nu dau pe dinafară, dacă sunt ridicate zilnic”. De altfel, din această perspectivă, șeful Direcției Ecologizare din Primăria Suceava susține că s-au înregistrat doar câteva cazuri izolate, în zona Cuza Vodă II din cartierul Burdujeni, un caz în cartierul George Enescu și un caz în cartierul Obcine, dar că genul acesta de probleme se va remedia de îndată ce locatarii vor respecta regulile de depozitare a deșeurilor. „Cu containerele semiîngropate și îngropate s-a dublat capacitatea de depozitare a deșeurilor în oraș. Cred că aceste probleme le vom depăși în două, trei săptămâni, când cetățenii se vor obișnui cu noile containere. Obiectivul asumat al Primăriei Suceava este ca până la sfârșitul anului să nu mai avem în oraș containere de suprafață”, a spus Mihai Hostiuc.

Acesta a mai afirmat că administrația locală este deschisă la discuții și că, dacă locatarii nemulțumiți „vin cu o propunere fezabilă de amplasament”, nu are nici o problemă să o ia în considerare.

Președintele Asociației de proprietari 23+27, de care aparțin locatarii supărați, Ilie Vatamanu, a precizat că amplasarea containerelor este strict atribuția Primăriei și Consiliului Local. „Asociația de locatari nu are nici o treabă cu asta, nu are de ce să fie consultată. Domnul primar Lungu a ridicat această problemă la o ședință cu asociațiiile de proprietari, când ne-a propus consultarea, dar toți am refuzat. Oricum proprietarii nu vor buncăre lângă blocurile lor și de ce să ne aprindem noi cu ei paie în cap? Este treaba primăriei să decidă unde le amplasează”, a declarat Ilie Vatamanu.

În opinia lui, disciplinarea locatarilor pentru colectarea și depozitarea corectă a deșeurilor ar trebui făcută cu Poliția Locală, cu polițiști care să patruleze în zona containerelor și să-i întoarcă din drum pe cei care nu aruncă deșeurile conform reglementărilor.