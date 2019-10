Calitate și sănătate

Plantațiile de arbuști fructiferi, în special cele de zmeur, mur, coacăz, afin, lonicera sau agriș, sunt la mare căutare în ultima perioadă, atât la nivel de familie, pentru consumul propriu, cât și ca idee de afacere, mai ales că fructele acestora sunt foarte gustoase, dar mai ales sănătoase, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Tocmai de aceea, Pepiniera Moara, care a căpătat un bun renume la nivel național datorită calității materialului săditor, atât la căpșuni, arbuști fructiferi sau pomi roditori, cât și expertizei specialiștilor care lucrează acolo, a pus bazele, în această toamnă, ale primei pepiniere certificate de zmeur din județul Suceava.

„Principalele avantaje sunt reprezentate de faptul că plantele sunt crescute aici, adaptate la clima locală. Acum două săptămâni au început să fie înființate culturile, astfel încât drajoni de calitatea I vor avea de înfruntat iarna, iar cele care rezistă sunt cu siguranță aclimatizate condițiilor de la noi. Din aceste culturi vor rezulta drajoni de zmeur certificați”, a explicat Marius Tudorean, care a adăugat, zâmbind „din ăia cu etichetă albastră, cum îi știe lumea”.

Explicația e simplă - de obicei pașapoartele fito-sanitare care însoțesc plantele sunt de culoare albastră, pentru categoria certificat, deși culoarea nu are nici o semnificație aparte. În mod normal, aceste certificate se eliberează și pe hârtie de culoare albă sau galbenă, în funcție de tipul de hârtie disponibilă. Culoarea nu definește categoria sau calitatea.

Practic, din toamna anului viitor, vor fi disponibili spre vânzare, pe bază de precomandă, între 10.000 și 12.000 de butași de zmeur, din diverse soiuri, produși la Suceava.

De înființarea primei pepiniere certificate de zmeur din nordul Moldovei s-a ocupat inginerul horticol Alexandra Țăran Orlaie, fiica apreciatului cercetător Nelu Orlaie, cel care a înființat Pepinierele Hida, a căror activitate este acum parțial continuată de către Pepiniera Moara.

„Plantațiile se inițiază toamna și pot fi scoase la vânzare în toamna anului următor. Plantele au nevoie de un an de zile să se dezvolte, înainte să luăm de acolo drajoni și să îi dăm clienților. Soiurile care vor fi disponibile de la prima pepinieră de zmeur locală vor fi unele consacrate, precum Veten, Canby și un nou soi remontat, Delniwa”, a precizat ing. Alexandra Țăran Orlaie.

Culturile de toamnă, cu reușită garantată

Toamna este cel mai bun moment pentru înființarea unei noi culturi, șansele de reușită fiind maxime și producția așteptată mai rapidă.

„Cine vrea să își facă o plantație profesională, indiferent că este de zmeur, coacăz, căpșun sau oricare alt arbust fructifer – lonicera, afin agriș, e bine să vină să purtăm o discuție preliminară. Trebuie pornit de la bază – alegerea terenului, analizele de sol, zonarea soiurilor - pentru că este necesară stabilirea soiurilor recomandate în funcție de zonă, schema de tratament, planurile de fertilizare, care este sursa de apă etc. Sunt lucruri pe care trebuie să le știm pentru reușita culturilor, pentru că inclusiv culturile anterioare au o influență asupra acestora. Dacă un specialist e scump, să vezi cât te costă un incompetent!”, a explicat Marius Tudorean, care, pe lângă studiile aprofundate în domeniu, beneficiază și de o expertiză de peste 11 ani de activitate.

„Am constatat că există cerință mare pentru culturile cu fructe închise la culoare, pentru că acum oamenii sunt mai atenți la ceea ce mănâncă și au mai multă grijă pentru sănătate. Tocmai de aceea se caută fructele acestea, cu aspect plăcut, gust bogat și benefice pentru sănătate. În această privință, recomandăm culturile de lonicera, cunoscut ca și afinul siberian, care nu are cerințe speciale de sol și are primele fructe din an, deoarece înflorește chiar și dacă primăvara este mai dificilă. Mai nou, am introdus în cultură și afinul canadian Saskatoon, cu fructe delicioase, frumoase și o adevărată sursă de sănătate. Cine are posibilitatea poate deja să își pregătească terenul să planteze mur, lonicera și afin, care se livrează la ghiveci”, a adăugat proprietarul Pepinierei Moara.

Sfaturile profesionale, analizele de teren și expertiza specialiștilor pepinierei în înființarea culturilor vin să completeze bogata ofertă de de pomi și arbuști fructiferi.