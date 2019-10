La Mănăstirea Voroneţ

La Mănăstirea Voroneţ a avut loc duminică, 29 septembrie, o slujbă arhierească oficiată de Înalpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi, urmată de un moment emoţionat, sărbătorirea stavroforei Irina Pântescu, întâia stareţă a Voroneţului, care sâmbătă, pe 28 septembrie, a împlinit 87 de ani.

După Sfânta Liturghie, care a reprezentat pentru toţi cei prezenţi un moment de înălţare spirituală, o adevărată bucurie duhovnicească, Arhiepiscopul Tomisului a explicat care este semnificaţia evangheliei din Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea Vrăjmașilor), „care ne pune înainte o pagină atât de plină de emoţie pentru noi toţi, pentru că ne cere Dumnezeu să fim cinstiţi şi drepţi, să facem ceea ce voim să ne facă nouă oamenii, să nu aşteptăm de la alţii cele bune dacă nu dăm noi cele bune, să nu aşteptăm doar să primim totul de-a gata, ci să ne jertfim cu toţii pentru dragostea pe care o purtăm lui Dumnezeu şi pentru datoria noastră sfântă că suntem înfrăţiţi cu Hristos, fiul lui Dumnezeu, căruia îi purtăm numele”.

Exemplu de a face bine, de a se jertfi pentru Hristos şi pentru semeni

ÎPS Teodosie a completat că a venit la Voroneţ „încurajat cu multă dragoste părintească de ÎPS Pimen, pentru a aduce mulţumire lui Dumnezeu şi pentru jertfa maicii Irina şi pentru toate jertfele care s-au produs aici, la Mănăstirea Voroneţ, care 206 ani a fost aproape părăsită. Reînceperea vieţii în această mănăstire a făcut-o maica Irina, la 1 aprilie 1991. Dacă în cuvântul din Sfânta Evanghelie de astăzi am arătat ce înseamnă a face binele şi cum suntem legaţi de Dumnezeu când facem bine, acum vă pun înainte un exemplu de a face bine, de a se jertfi pentru Hristos şi pentru semeni, pentru adevăr, pentru frumos, pentru înaintaşi pentru cei prezenţi şi pentru cei viitori”.

Arhiepiscopul Tomisului le-a vorbit celor prezenţi despre „viaţa ca o candelă aprinsă” a măicuţei Irina. Dacă stavrofora Irina Pântescu, întâia stareţă a Voroneţului, a fost numită de către Patriarhul României PF Daniel „Maica General”, de către ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor „Omul providenţial”, „Mamă” ocrotitoare, exemplu de viaţă duhovnicească, de demnitate şi patriotism cum o numesc cei aproiaţi, Arhiepiscopul Tomisului a numit-o „străjer al Sfântului Voievod Ştefan cel Mare”.

Maica Irina şi-a iubit obştea şi toate maicile şi surorile au fost copilele ei

Ca proinstareţă a Sfintei Mănăstiri Voroneţ, înţeleaptă și pricepută, maica Irina este unică, a spus Arhiepiscopul Tomisului, „prin modul în care a străbătut şi nu s-a lăsat biruită de ceva. A fost iubită şi respectată şi îmi aduc aminte că la momente de sărbătoare, ÎPS Pimen nu punea pe altcineva să vorbească, decât pe Maica Stareţă Irina, care era atât de însufleţită când vorbea şi atât de convingătoare, pentru că erau nu numai vorbele ei, era şi jertfa şi faptele ei de luptă neobosită, şi niciodată biruită această luptă. Ea a gândit să continue să se roage şi să dea treaba administrativă maicii Gabriela şi nu regretă nici o clipă. (…).Iată că acum mănăstirea aceasta a devenit o perlă ca pe vremea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi al Sfântului DaniilSihastrul. Şi maica stareţă Irinaa fost aici 27 de ani, când cu rânduială a gândit la ucenica cea mai apropiată, cu studii serioase, şi de aceea avem şi o legătură spirituală, Maica Gabriela susţinându-şi doctoratul la noi, la Constanţa, arătându-ne că și ea continuă râvna maicii Irina, pe care o iubeşte atât de mult. Maica Irina şi-a iubit obştea şi toate maicile şi surorile au fost copilele ei, nu doar prin vârstă, ci prin dragoste le-a arătat că le este mamă”.

Fiecare participant la sărbătoarea măicuţei Irina a primit în dar un CD cu poeziile Măicuţei (recitate din memorie adeseori de Stavrofora Irina Pântescu) și o carte, de această dată semnată de monahia dr. Gabriela Platon, actuala stareţă a Mănăstirii Voroneţ, care este de fapt lucrarea ei de doctorat intitulată „De la mărturia vechilor greci la mărturisirea patristică. Temele iconografice <Sfinţii Părinţi și Înţelepţii antici>în pictura exterioară a Bisericii Sfintei Mănăstiri Voroneţ”, volum apărut la editura Doxologia.

Pentru că stavrofora Irina Pântescu, întâia stareţă a Voroneţului, a împlinit, pe 28 septembrie, 87 de ani, toţi credincioșii prezenţi la Voroneţ duminică i-au cântat, alături de preoţi și obștea de maici, „Mulţi ani trăiască!”.

„Eu personal vă sunt recunoscător pentru toată jertfa vieţii sfinţiei voastre”

ÎPS Teodosie: „Este un lucru minunat să aveţi această cunună şi cununa faptelor o scrie Dumnezeu. Dar iată că şi istoria înscrie cununa ostenelilor, a obştei pe care aţi crescut-o, aţi format-o. De aceea aţi primit atâtea distincţii, nici o maică stareţă nu a primit atâtea distincţii. Cinci Ordine de merit de la mari personalităţi şi instituţii, în total peste 30 de distincţii, de două ori fiind răsplătită pentru activitatea ei, pentru felul în care a reprezentat această mănăstire restaurată, Bucovina şi România în general, doi preşedinţi ai României i-au dat ordin de cavaler şi de ofiţer pe care nu le au alţi stareţi. Aveţi, măicuţă stareţă, un răspuns la toate ostenelile, şi răspunsul nu este doar de aici, dinăuntru, răspunsul este de la Dumnezeu, din cer, şi de la o omenire întreagă care, poposind la Voroneţ, a găsit aici lumina cea adevărată. Eu personal vă sunt recunoscător pentru toată jertfa vieţii sfinţiei voastre. Se cuvine ca această viaţă să fie cunoscută şi de alţii, pentru că a fost o viaţă de jertfă. Acum măicuţa Irina, în satul ei Gorun, judeţul Iași, unde s-a născut, face o biserică pentru mama ei, Ana, cu hramul Sfinţii Ioachim şi Ana, şi pentru cel care a donat terenul, care are tot o mamă cu numele Ana”.

„Ceea ce am primit am dat, aşa cât am putut, cât ştie El, El este cel care face măsura”

Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareţă a Voroneţului, i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Teodosie pentru cuvintele pe care i le-a adresat. „Într-adevăr, viaţa mea a fost semănată cu urcuşuri şi coborâşuri, dar Dumnezeu m-a ajut şi am trecut peste toate. Să ştie toată lumea că tot ceea ce am făcut am făcut pentru că eram datoare să fac. Aşa spune Mântuitorul Hristos:Când veţi face toate cele poruncite, ori eu nu le-a făcut chiar pe toate, să spuneţi: suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Aşa că nu am făcut nimic dintr-al meu, am făcut totul dintr-a lui Dumnezeu. Este uşor să faci pâine dintr-un aluat gata făcut şi pregătit pentru a-l aşeza în tavă. Ceea ce am primit am dat, aşa cât am putut, cât ştie El, El este cel care face măsura. Cinci talanţi, trei talanţi, unul, dar nu avem altă nădejde decât la Dumnezeu. Suntem ca o familie, pentru că suntem familia lui Hristos, şi atunci eu vă mulţumesc tuturor pentru dragostea pe care o aveţi pentru un membru din familia lui Hristos. Dumnezeu să vă răsplătească pentru această dragoste, să vă dăruiască tuturor sănătate şi mântuirea sufletelor tuturor”.

„Acesta este Voroneţul, am vrut să veniţi ca să slujiţi în biserica aceasta de atâtea sute de ani, să simţiţi vibraţia...”

Stareţa Mănăstirii Voroneţ, stavrofora dr. Gabriela Platon, a mulţumit la rândul ei tuturor invitaţilor, „pentru că aţi avut atâta dragoste şi aţi venit cu efort ca să fiţi la sărbătoarea noastră de bucurie, să ne revărsaţi atâta binecuvântare prin rugăciunile pe care le-aţi spus şi pentru măicuţa şi pentru bunul mers al obştii noastre. Acesta este Voroneţul, am vrut să veniţi ca să slujiţi în biserica aceasta de atâtea sute de ani, să simţiţi vibraţia impregnată în aceşti pereţi de înaintaşii care au slujit între aceşti pereţi, şi s-a simţit aceasta. În zilele din cursul săptămânii suntem mai mult singure, la fel şi la slujba de la miezul nopţii, dar în rest, în zilele de sărbătoare avem oaspeţi, acum sunt veniţi special pentru măicuţa oaspeţi de la Chişinău, academicianul Andrei Eşanu, doamna cercetător Valentina Eşanu, domnul ministru Nicolae Noica, prietenii noştri de la Satu Mare, prieteni de la Bucureşti, de la Suceava, care s-au alăturat celor care săptămână de săptămână sunt alături de noi. Mulţumesc părinţilor care au răspuns invitaţiei pentru a face un sobor în jurul Înalt Prea Sfinţitului Teodosie, părinţilor diaconi care ne-au provocat la măiestrie de cântare, noi fiind aici în formare”. Părinţii diaconi care l-au însoţit pe ÎPS Teodosie la Voroneţ fac parte din Corala ortodoxă bărbătească „Armonia”, înfiinţată în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea şi care din 2004 a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului, fiind considerată una dintre cele mai bune corale bărbătești din lume.