Definitiv

Doi fraţi din Moldoviţa care creează probleme majore angajaţilor Direcţiei Silvice au fost condamnaţi ieri definitiv de Curtea de Apel Suceava. Pavel şi Gheorghe Oblezniuc au fost găsiţi vinovaţi de magistraţi pentru două fapte de ultraj şi condamnaţi pentru fiecare dintre ele la câte 1 an şi 4 luni de închisoare. În final, a rezultat o pedeapsă de 1 an, 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Trebuie spus că pedepsele aplicate de Curtea de Apel Suceava sunt mai mari faţă de cele dictate de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Această instanţă i-a găsit, de asemenea, vinovaţi pe fraţii Oblezniuc, dar pedeapsa finală a fost de 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Conform soluţiei de ieri, Pavel şi Gheorghe Oblezniuc au şi un termen de încercare de 2 ani şi 4 luni, perioadă în care dacă mai comit alte fapte penale cu intenţie, măsura suspendării va fi revocată.

Fapta pentru care s-a ajuns la această condamnare este din 5 ianuarie 2018. La acea dată, doi lucrători silvici de la Ocolul din Moldoviţa au mers împreună cu doi poliţişti în pădure pentru că aveau informaţii că mai multe persoane taie ilegal arbori. La faţa locului au fost depistaţi Pavel şi Gheorghe Oblezniuc, precum şi o cantitate de 60 mc de material lemnos tăiat fără drept.

La vederea silvicultorilor, cei doi fraţi au devenit violenţi şi i-au atacat, iar poliţiştii aflaţi mai în spate au observat scena şi pentru a-i potoli pe recalcitranţi au intervenit cu promptitudine, trăgând inclusiv un foc de avertisment în aer.

Gheorghe Oblezniuc este un client mai vechi al silvicultorilor din Moldoviţa. Pe lângă condamnări pentru furt de animale şi tâlhărie, bărbatul mai are trei dosare penale pentru furt din pădure, prejudiciul total fiind de 60.751 de lei. Dosarele încă nu au fost finalizate, cercetările derulându-se cu mare greutate, deşi au trecut aproape doi ani de la comiterea faptelor.