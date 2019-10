Sărbătoare la Burdujeni

Cei care şi-au dorit să cinstească memoria înaintaşilor noştri care s-au jertfit în luptele Primului Război Mondial sau a celor implicaţi în bunul mers al administraţiei locale al fostei comune Burdujeni s-au adunat marţi la prânz în jurul Monumentului Eroilor din Burdujeni şi în faţa sediului din Burdujeni al Primăriei Suceava, pentru a participa la o ceremonie de inaugurare şi sfinţire a noilor elemente realizate în jurul vechiului monument şi de dezvelire a unei plăci comemorative ce conţine numele primarilor care au condus destinele fostei comune Burdujeni, în perioada anilor 1892-1940, amplasată în sediul instituţiei. Invitaţia la acest amplu eveniment a fost lansată de conducerea Primăriei Suceava şi de Filiala "Plăieşii" a Asociaţiei Cultul Eroilor "Regina Maria", după ce în cursul acestui an au fost executate lucrări de reabilitare la acest monument, prin colaborarea dintre municipalitate şi Asociaţia Cultul Eroilor "Regina Maria". Pe lângă lucrările de reabilitare a monumentului, arhitectura monumentului a fost completată cu alte elemente de punere în valoare, fiind amenajată, la împlinirea a 95 de ani de la realizarea operei comemorative, o poartă din lemn sculptată de meşterul popular Georgel Nistor, pe care scrie „Monumentul Eroilor Burdujeni 1916-1918”, o placă comemorativă turnată la baza acestuia şi o alee cu pavele care duce la monument, frumos încadrată cu stâlpi din lemn şi flori.

Moment solemn la o reinaugurare a Monumentului Eroilor şi dezvelirea plăcii comemorative

Ceremonia programată la ora 12.00, în ziua sărbătorii Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, a început cu o slujbă religioasă de pomenire a eroilor locali căzuţi, în anii 1916-1918, în Primul Război Mondial şi de sfinţire a noului ansamblu al monumentului. După binecuvântarea şi sfinţirea săvârşită de un sobor de preoţi, încheiată cu veşnica pomenire a eroilor dispăruţi, au urmat alocuţiunile celor prezenţi, începând cu cei implicaţi direct în acest eveniment de comemorare. A luat astfel cuvântul colonel în retragere Neculai Niga, preşedintele Filialei Suceava ”Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, care a reamintit celor de faţă despre centenarul recunoaşterii prin decret lege, din data de 12 septembrie 1919, a calităţii de Persoană Morală a Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război şi a vorbit despre construcţia monumentului: ”În anul 1921, din iniţiativa domnului doctor Manoliu, ajutat de un comitet local, s-a strâns suma de 34.000 de lei, din care s-a ridicat Monumentul Eroilor din Burdujeni, prin care s-a glorificat memoria eroilor jertfiţi pentru ţară. Locul a fost ales la răscruci de drumuri, în faţa Primăriei Burdujeni. În anul următor a avut loc inaugurarea monumentului, aici având loc o impunătoare manifestare cetăţenească la care au luat parte notabilităţile judeţelor Suceava şi Botoşani, împreună cu prefecţii, membrii consiliilor comunale, preoţi şi învăţători.” Neculai Niga a mulţumit celor implicaţi în reabilitarea monumentului, continuând: ”În organizarea acestei activităţi am avut sprijinul real şi substanţial din partea primarului municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, şi o susţinere permanentă din partea întregului personal al primăriei, precum şi a preoţilor din parohiile Sasca Mare şi Pâraie.” La întreaga manifestare au participat tineri elevi şi profesorii lor din cadrul Colegiului Naţional Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, elevi ai Școlii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, precum şi de la alte unităţi de învăţământ din municipiul Suceava.

Reprezentanţii autorităţilor judeţene şi locale au dezvelit placa comemorativă cu numele primarilor fostei comune Burdujeni

În interiorul sediului din Burdujeni al Primăriei Suceava a avut loc apoi momentul dezvelirii unei plăci comemorative, pe care au fost trecute numele tuturor primarilor fostei comune Burdujeni. În anul 1926 aceasta a intrat sub jurisdicţia oraşului Suceava, însă din motive necunoscute numele primarilor a continuat să apară până în anul 1940. Prezent la eveniment, primarul Ion Lungu a declarat: ”Astăzi este un moment deosebit aici, în Burdujeni, un moment înălţător, emoţionant şi de recunoştinţă. Am avut de la prima discuţie cu domnul preşedinte Niga această deschidere totală pentru a reface acest monument şi suntem la al treilea eveniment de acest fel, după ce am refăcut în Cimitirul Central statuia lui Ion Grămadă şi Monumentul Eroilor din cimitirul Burdujeni Sat. Din respect pentru comunitatea din Burdujeni, chiar dacă astăzi nu mai este localitate separată, pentru respectul istoriei şi pentru a cunoaşte istoria acestei localităţi, ne-am adresat Arhivelor Naţionale şi cu mare greutate s-a întocmit această listă a primarilor.”

Prefectul Mirela Adomnicăi a mulţumit conducerii filialei sucevene a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor <Regina Maria> pentru eforturile făcute şi a spus: ”Ne aflăm aici într-un moment de evocare a trecutului, în primul rând pentru a-i pomeni şi cinsti pe eroii noştri locali care şi-au dat viaţa în Primul Război Mondial şi de asemenea pentru a-i comemora pe foştii primari ai comunei Burdujeni, care şi-au pus amprenta şi au avut o contribuţie pentru a deveni ceea ce suntem astăzi. Apreciez mult efortul depus de filiala suceveană <Plăieşii> a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor <Regina Maria>, spunându-i domnului preşedinte Niga că a atins astăzi cel puţin două din cele patru obiective principale ale asociaţiei, prin dedicarea unui moment care să eternizeze memoria eroilor, dar şi atragerea tinerei generaţii pentru îngrijirea monumentelor şi cimitirelor eroilor neamului. De aceea vă felicit pentru tot efortul pe care îl depuneţi şi pentru toate activităţile atât de diverse, pe care ştiu că nu este uşor să le organizaţi. Doresc ca acest monument pe care l-aţi dezvelit astăzi să aibă durata veşniciei şi asta în primul rând datorită tinerei generaţii care se află alături de noi şi să nu uităm deviza pe care aţi avut-o de fiecare dată: <Un neam trăieşte prin cultul eroilor>.”

Decernarea de medalii şi a unui titlu de onoare

Înaintea actului de depunere a coroanelor de flori la monumentul eroilor, care a încheiat evenimentul, a avut loc un moment de decernare a unor medalii din partea filialei sucevene ”Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor <Regina Maria>, pentru personalităţi din rândul autorităţilor, ai instituţiilor şi pentru veteranii de război. 42 de astfel de medalii au ajuns la toţi cei care şi-au adus aportul şi sprijinul, într-un fel sau altul, la realizarea obiectivelor asociaţiei de comemorare a eroilor căzuţi la datorie. În acelaşi timp, pentru efortul depus de colonel în retragere Neculai Niga, în calitatea sa de preşedinte al filialei sucevene ”Plăieşii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor <Regina Maria>, primarul municipiului Ion Lungu i-a oferit, într-o zi considerată importantă şi sugestivă pentru munca depusă, titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava şi i-a mulţumit pentru implicarea sa în bunul mers al comunităţii şi în comemorarea eroilor. Coroanele de flori depuse în jurul monumentului au rămas să amintească lumii despre sacrificiul eroilor din Burdujeni şi de pretutindeni, pentru apărarea şi întregirea ţării.