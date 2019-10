Noroc chior

Trei tineri care se aflau într-un autoturism marca Jaguar pot spune că s-au născut a doua oară, luni seară. Maşina cu care cei trei circulau a lovit violent un stâlp de pe strada Traian Vuia, din municipiul Suceava. În urma impactului, Jaguarul a fost proiectat în bordură, iar de acolo a ajuns în gardul de beton al societăţii TPL, unde a rupt patru elemente, iar într-un final s-a încolăcit de un alt stâlp de beton. La scurt timp, maşina a luat foc, dar cei trei tineri care se aflau în interior au reuşit să iasă la timp.

„Dintr-odată s-a întâmplat. Am văzut fum şi apoi am văzut maşina şi pe cei trei care ieşeau şi se târâiau şi strigau <Piciorul meu!>. Oricum, mare noroc pe ei, că imediat ce au ieşit maşina a luat foc”, a povestit o martoră la evenimentul de luni seară.

În ajutor au sărit angajaţii TPL, iar ulterior au ajuns la faţa locului şi angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, care au lichidat incendiul care a cuprins maşina.

„Când am ajuns, maşina ardea cu flacără. Am trecut la localizarea şi stingerea incendiului şi apoi am acordat asistenţă victimelor”, a precizat Florin Nistor, reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Ca prin minune, nici unul dintre ocupanţii maşinii nu a fost rănit grav. Cele mai multe probleme medicale le-a avut un minor în vârstă de 16 ani, care a şi fost transferat şi internat la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu diagnosticul policontuzii prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral minor, traumatism cranio-facial, contuzie toraco-abdominală, contuzie membre şi fractură gambă stângă.

Ceilalţi doi tineri din maşină au scăpat teferi, aproape fără nici o zgârietură. La volanul Jaguarului se afla Gabriel Neamţu, de 23 de ani, din Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, dar s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice.

Martorii spun că tinerii au avut „mare noroc” că au scăpat cu viaţă şi cred că poliţiştii ar trebui să ia măsuri, pentru că pe strada Traian Vuia, în special seara, se circulă cu viteză foarte mare.

Din primele verificări, se pare că Jaguarul circula cu viteză foarte mare, iar la un moment dat şoferul a încercat să evite o groapă şi nu a mai putut controla maşina, care a lovit violent cei doi stâlpi şi gardul de beton al TPL, pentru a lua foc în final.