Proiect aprobat

Consilierul local PNL din Marginea Petrică Grigorean a anunţat aprobarea de către Consiliul Local a sumelor necesare pentru construirea de toalete noi, moderne, în două şcoli din comună, pentru a rezolva problemele de igienă şi de siguranţă pentru elevi. „Anunţ cu mare satisfacţie aprobarea de către Consiliul Local al localităţii Marginea a unei hotărâri prin care s-au alocat 270.000 de lei, în vederea construirii unor toalete cu totul noi, moderne şi echipate, la şcolile Nr. 2 şi Nr. 3. În aceste două unităţi de învăţământ merg zilnic la şcoală peste 600 de elevi şi preşcolari, care trebuie să aibă toate condiţiile. Chiar dacă bugetul localităţii noastre nu are foarte multe resurse pentru investiţii, am considerat că cea mai bună şi mai importantă investiţie pe care noi o putem face este în copii şi în şcolile în care ei învaţă. Personal, cred cu putere că orice decizie care se ia în legătură cu o investiţie trebuie făcută cu maximă responsabilitate şi cu respectarea legii”, a spus Petrică Grigorean. El a adăugat că după aprobarea acestei decizii extrem de importante, lucrările ar trebui să înceapă cât mai repede şi, în cele două şcoli, să existe toalete moderne, ale căror construcţii noi să fie anexate clădirilor şcolilor, astfel încât cei mici să nu mai meargă până în spatele curţilor şcolilor, prin ploaie sau zăpadă. „Mai mult decât atât, după ce noile toalete vor fi construite, abia aşteptăm să vedem că sunt dărâmate vechile toalete, care nu sunt igienice şi pun în pericol viaţa elevilor. Am toată încrederea că primarul din Marginea se bucură alături de noi, după adoptarea acestei hotărâri, şi că va veghea zi şi noapte ca lucrările să se deruleze repede, să fie de cea mai bună calitate şi în parametrii în care a fost adoptată hotărârea de Consiliu Local. Noi vom veghea ca banii să fie cheltuiţi cu responsabilitate, deoarece nu vrem să ne trezim ca în alte localităţi din ţară, unde banii au fost risipiţi, în sensul că, în loc să se construiască toalete cu totul noi, aşa cum am aprobat şi noi în Consiliul Local Marginea, cetăţenii s-au trezit cu lucrări de mântuială sau cu reabilitări superficiale ale vechilor toalete şcolare”, a precizat consilierul local PNL. El a ţinut să sublinieze faptul că prin aceste lucrări vrea să dea garanţii cetăţenilor că PNL face lucruri durabile şi are grijă ca banii cetăţenilor să fie cheltuiţi cu maximă responsabilitate.