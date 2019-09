„Fii om bun şi ajută-i pe cei necăjiţi”

Asociaţia ,,Licuricii fericiţi” continuă campaniile de ajutorare a oamenilor vârstnici din Câmpulung Moldovenesc,continuă să facă fapte bune, să ajute şi să se implice în cazurile bătrânilor necăjiţi, singuri, lipsiţi de hrană, dar mai ales de iubire.

Învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, preşedinta Asociaţiei „Licuricii fericiţi”, ne-a spus că în fiecare an, pe 1 octombrie, de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, împreună cu voluntarii, cei mai mulţi tineri, elevi, „le oferim bătrânilor mici daruri, flori, bucurii de suflet care le aduc lumină în priviri, bucurie şi căldură în suflete”.

Exemplu dat copiilor

În majoritatea campaniilor şi proiectelor, prin prisma profesiei de învăţător, Nicoleta Bogoş implică copiii, reuşind astfel un dublu câştig în empatie, gesturi frumoase, lecţii simple şi valoroase de viaţă. Are privilegiul să lucreze cu copii şi părinţi care văd în ea dincolo de dascălul de la şcoală. „Ne-am dori să putem face mult mai mult, ne-am dori să avem putere mai multă de schimbare, în primul rând, a mentalităţii şi atitudinii societăţii şi celor care trebuie, pot şi, de cele mai multe ori, au datoria să facă ceva. Însă, atât cât ne stă în putinţă, încurajaţi de cei care ni se alătură în demersurile noastre, fiecare cum poate, ne place să facem bine pentru că nu doare, ne străduim să dăruim zâmbete şi visuri împlinite, să ieşim din pătrăţelul nostru de confort şi să îl construim pe al acelora cărora viaţa le surâde cu zgârcenie”, a spus preşedinta Asociaţiei „Licuricii fericiţi”.

Cum poţi să te alături campaniei umanitare

„Fii om bun şi ajută-i pe cei necăjiţi” sau „Fii om-lumină pentru un bătrân care tânjeşte după iubire, după un zâmbet” ar putea fi unul dintre mesajele mobilizatoare ale unei campanii de ajutorare a bătrânilor, a bunicilor, de ziua lor, de 1 octombrie, care să ne determine pe mulţi dintre noi să oferim.

„Dacă poţi, pregăteşte un mic dar, simbolic, dar împachetat frumos în zâmbete şi mângâiere. Sau o floare care să le zâmbească în fereastră. Dacă nu le poţi duce tu, caută-i pe Licurici sau donează o mică sumă cu care să putem să le oferim o bucurie”, transmit „Licuricii fericiţi”.

Cont lei: RO46BTRLRONCRT0379547801;

Cont euro: RO93BTRLEURCRT0379547801;

PayPal: licuricii.fericiti@gmail.com, Asociaţia ,,Licuricii fericiţi”.

Aproape 100 de bătrâni, vizitaţi de voluntari

Asociaţia ,,Licuricii fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc aînceput proiectul „Prânzul de sâmbătă” la începutul lunii martie 2019, ca o continuare firească a proiectului „Bunici cu împrumut”, pe care îl derulează de aproape trei ani. În demersurile lor de a identifica şi a sprijini bătrânii neajutoraţi, „Licuricii” au găsit situaţii diverse, unele neaşteptate, care i-au bulversat, i-au întristat, dar i-au şi ambiţionat să se străduiască să schimbe lucrurile în bine. De-a lungul timpului, voluntarii câmpulungeni au cunoscut şi ajutat aproape 100 de bătrâni, cei mai mulţi singuri, din motive diverse: fie nu mai au în viaţă nici un membru al familiei, fie nu au avut niciodată o familie, fie au fost abandonaţi de copii în propriile case, în aziluri sau, mai rău, în drum.

„Unii dintre bătrâni au familii, dar nu sunt sprijiniţi în a-şi trăi bătrâneţile în condiţii decente. Şi, aşa, pentru unii, am dus o luptă contra cronometru pentru a le salva viaţa sau a le minimiza suferinţele fizice şi sufleteşti: cazuri grave de boală, dublate de frică, neputinţă, neştiinţă, durerea singurătăţii, frig, foame şi aceeaşi întrebare fără răspuns: <Cu ce am greşit în lumea asta?>. Unde a fost nevoie, am renovat şi igienizat locuinţele, le-am asigurat condiţii decente de trai, lemne pentru foc, alimente, îmbrăcăminte, acces la servicii medicale de calitate, intervenţii chirurgicale, proteze auditive, ochelari, medicamente la timp pentru diferite afecţiuni. În alte situaţii, ne-am străduit, împreună cu autorităţile locale, să găsim soluţii de locuinţe sau, unde a fost cazul, de internate pe termen lung în instituţii de îngrijire specializate, continuând să le asigurăm necesarul pentru un trai decent şi fără dureri”, ne-a povestit Nicoleta Bogoş.

Ce le lipseşte bătrânilor?

Cei mai mulţi vârstnici au avut şi au nevoie de îngrijiri medicale, de demersuri greoaie şi drumuri costisitoare şi obositoare în fel de fel de comisii pentru pensie, pentru refacerea documentelor sau încadrare în grad de handicap. Unii dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale specializate, alţii de îngrijiri la domiciliu pentru orice înseamnă traiul zilnic şi, cu toţii, au nevoie de mângâiere, de braţe care să-i cuprindă, de mâini care să îi mângâie, de ochi care să-i privească cu duioşie şi să vadă, dincolo de chipurile brăzdate de griji, necazuri şi nevoi, toată frumuseţea unei vieţi muncite.

„E greu, e foarte greu pentru că noi, Licuricii, în tot ceea ce facem suntem voluntari şi întindem fiecare bucăţică de timp liber. Dar ne străduim să adunăm în jurul nostru oameni frumoşi care să ne ajute să ajutăm, chiar dacă uneori asta presupune să sacrificăm timpul şi atenţia pentru propriile familii, pentru propriile nevoi. Din păcate, pe unii din bătrânii care au ajuns să ne privească ca pe propriii nepoţi şi să ne dăruiască toată dragostea şi recunoştinţă lor, i-am pierdut. Am rămas, însă, cu bucuria incomensurabilă că ultimul drum le-a fost frumos, cu cinste şi smerenie; că ultimii ani sau luni din viaţă le-au fost tihnite şi pline de bucurie. Aşa ne-a venit ideea ca, dincolo de formele diverse de sprijin, măcar o dată pe săptămână să le oferim o masă caldă consistentă, în funcţie de regimul alimentar al fiecăruia, o masă gustoasă, însoţită de fructe, răcoritoare, produse de patiserie, toate proaspete şi toate cu dragoste”, ne-au povestit „Licuricii”.

„Prânzul de sâmbătă”

Aşa s-a născut „Prânzul de sâmbătă”. Dacă timpul le permite, gătesc voluntarii, cu proviziile pe care le achiziţionează din propriile resurse sau din donaţiile oamenilor buni care li se alătură. Uneori, aleg cei care fac donaţiile să gătească şi să-i ajute pe voluntarii asociaţiei să distribuie hrană caldă şi celelalte alimente. Alteori, organizatorii primesc ajutor nesperat din partea restaurantelor. „Le mulţumim în mod deosebit Restaurantului Select şi managerului Andrei Coştiug, Restaurantului Papa Bun şi managerilor săi, Restaurantului Q'usine, dnei Elena Nisioi şi firmei dumneaei de catering”, dar şi celor care, constant, frumos şi cu folos îi sprijină de fiecare dată, astfel încât să nu treacă nici o săptămână fără să îi bucure pe „bunicii cu împrumut”.

„Săptămânal, reuşim să vizităm cu hrană caldă şi provizii de alimente între 20 şi 40 de bătrâni, dar şi câţiva copii care se află la limita sărăciei, din cei peste 200 de oameni care se află incluşi în proiectele noastre. Dincolo de asta, în proiectele <Să-i primim cu noi la masa de Paşte>, <Nu doare să fii bun>,<Şi pentru ei există un Crăciun>ne extindem sprijinul cu igienizarea locuinţelor bătrânilor şi pregătirea specifică sărbătorilor în totalitate. Când timpul ne permite sau bătrânii au o stare de sănătate satisfăcătoare şi se pot deplasa, încercăm să le oferim mici bucurii concretizate în participarea la spectacole, plimbări, vizite la muzeu sau, pur şi simplu, timp de calitate în compania celor care pot să le ofere atenţie şi afecţiune”, a concluzionat învăţătoarea Nicoleta Bogoş.

Fiţi alături de voluntarii Asociaţiei „Licuricii fericiţi” şi oferiţi-le mici daruri bătrânilor din jurul vostru, vecinilor, oamenilor vârstnici din spitale, din cămine de bătrâni, fără să uitaţi de bunici. Oferiţi-vă bucuria de a dărui!